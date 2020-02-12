Проект бюджета США позволяет подготовить высадку астронавтов на Луну к 2024 году

В проекте бюджета США содержится увеличение на 12% финансирования NASA

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Проект американского федерального бюджета на 2021 финансовый год демонстрирует поддержку со стороны администрации США планов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по высадке астронавтов на Луну к 2024 году. С таким заявлением выступил в понедельник директор NASA Джим Брайденстайн.

"В проекте бюджета содержится увеличение на 12% [финансирования космического ведомства] <...>, - указал он. - Поддержка со стороны президента усилилась как раз в тот момент, когда мы закладываем основы для первой высадки женщины и очередной высадки мужчины на южный полюс Луны к 2024 году. Этот [проект] бюджета позволит нам четко следовать намеченному плану".

Брайденстайн подчеркнул, что одним из наиболее важных аспектов он считает выделение "более $3 млрд на разработку [лунного] посадочного модуля". "Впервые с момента реализации программы Apollo у нас есть прямое финансирование на создание посадочного модуля", - указал глава NASA. Программа Apollo была запущена в 1961 году и предусматривала высадку человека на естественном спутнике Земли. Она состоялась в июле 1969 года.

В понедельник правительство США опубликовало предложенный администрацией проект федерального бюджета, который включает в себя $25,2 млрд на деятельность NASA. Согласно справочным материалам Белого дома, бюджет "предусматривает увеличение финансирования инновационных программ, которые сделают возможной высадку астронавтов на Луну, а также поддержку предварительных миссий и передовых технологий, которые позволят проводить дальнейшие исследования [космоса]".

НАСА ранее объявило о том, что новая американская программа освоения Луны получила название Artemis. Она будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает непилотируемый полет установленного на ракету SLS (Space Launch System) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, он запланирован на вторую половину 2020 года. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту - намечен на 2022 год. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году и отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.