Показана уничтоженная в Идлибе турецкая бронетехника

Источник изображения: Твиттер/SAA

В сети появились фото, на которых запечатлены результаты нанесения ударов по военной технике, которую турецкая армия перебрасывала в Идлиб. По последним данным, эта техника в основной своей массе предназначалась боевикам, которые действовали в районе Сармина и Саракиба. Напомним, что несколько дней назад Саракиб был полностью освобождён сирийской правительственной армией от террористов.

На фото видны уничтоженные танки и БМП, которые находились на автомобильных платформах. Речь идёт об ударе, который был нанесён 3 февраля. В тот день часть бронетехники турки готовились передать тем, кто фактически входит в состав группировки «Тахрир Хайят аш-Шам» (бывшая «Джебхат-ан-Нусра», запрещено в РФ), прикрывающейся флагами так называемой «свободной сирийской армии».

Некоторые единицы техники полностью выгорели вместе с теми автомобильными платформами, на которых их доставили в Идлиб с территории Турции. Между вхождением колонны с бронетехникой в Сирию со стороны Турции и уничтожением танков и иных бронемашин на момент 3 февраля прошло не более суток.

Источник изображения: Твиттер/SAA

По фото видно, что до войны в районе Серакиба, как города, находящегося на оживлённом перекрёстке двух важнейших дорог, кипела жизнь. На заднем плане виден парк, на территории которого сразу два колеса обозрения.

Источник изображения: Твиттер/SAA

Что происходит в Идлибе на данный момент? Сирийская армия вплотную подошла к городу Кафр-Нуран. Также САА нанесла серию ударов по боевикам, которые решили создать оборонительные позиции в районе административного центра провинции.

Тем временем в небе над Идлибом отмечается увеличение числа турецких вертолётов. В Анкаре заявили, что с их помощью они эвакуируют раненых и погибших в результате обстрела, осуществлённого "режимом Асада" накануне. Напомним, что вчера в Генштабе Турции заявили о потерях: 6 военнослужащих турецкого контингента погибли и более 10 ранены.

В ответ на это турецкая армия нанесла удары по позициям САА.