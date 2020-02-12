Борьба за дрон

Создатели антивирусов ищут защиту от беспилотников

Гражданские беспилотники из милой забавы за пару минувших лет превратились в потенциальный источник серьезных угроз. Их отражение стало настолько актуальной задачей, что за нее взялась «Лаборатория Касперского».

“ Как поступать с дроном-нарушителем, решает заказчик. Обычно используется модуль, который глушит основные частоты управления ”

Налеты дронов на авиабазу «Хмеймим» в Сирии, блокирование работы аэропорта «Гатвик» в Великобритании в декабре 2018-го, в результате чего накануне Рождества пришлось отменить или задержать более тысячи рейсов, нападение на нефтяные объекты в Саудовской Аравии лишь самые нашумевшие примеры применения БЛА с тяжелыми последствиями. О возможных мерах противодействия «Военно-промышленному курьеру» рассказал Владимир Клешнин, старший разработчик проекта «Касперский-Антидрон» (Kaspersky Antidrone): «Каждый год в России и других странах происходят громкие инциденты с гражданскими беспилотниками, как намеренные, так и случайные. «Лаборатория Касперского» занимается защитой своих клиентов, и антивирусными программами дело не ограничивается – ранее у нас появился проект промышленной безопасности, теперь – воздушной. Задача системы – обнаружение беспилотников в районе объектов наших заказчиков. Идентификация происходит при помощи наших нейронных сетей, работающих с данными различных сенсоров – лазерных сканеров, радаров, микрофонов или видеокамер. Полученная информация анализируется, что позволяет обнаружить беспилотник и классифицировать его. Вообще-то используемые устройства реагируют даже на мух и тополиный пух, но есть алгоритм, позволяющий игнорировать такого рода срабатывания. Поскольку на контролируемой системой территории могут находиться и «официальные» дроны, для их беспрепятственной работы разрабатывается алгоритм определения «свой-чужой». Пока мы поставляем заказчикам чисто программный продукт, но в дальнейшем будем использовать и собственные дроны для создания защитной сети: эти беспилотники будут оснащаться модулями, позволяющими системе фиксировать местоположение каждого своего аппарата. Пока же для законных БЛА выделяется некий радиус безопасности, периметр, внутри которого они могут работать.

Как поступать с выявленным дроном-нарушителем, решает заказчик, но по общему правилу используется модуль нейтрализации, который глушит основные частоты управления гражданскими беспилотниками. В этом случае простые БЛА просто садятся в месте потери связи, более совершенные либо автоматически возвращаются в точку запуска, либо уходят в район, где у оператора восстанавливается управление. Если заказчик имеет лицензию на иные средства нейтрализации, наша система может выдавать целеуказание и им. Главное достоинство предлагаемой нами системы – автоматическая работа без присутствия оператора. Изначально проект задумывался как гражданский, с его запуска прошло всего несколько месяцев, но мы уже получаем много заявок со всего мира на демонстрацию возможностей. Если интерес проявят военные, полагаю, и они сочтут систему полезной для себя».

Арсений Гришин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 5 (818) за 11 февраля 2020 года