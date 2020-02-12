Космические материалы держат удар

Уральским физикам предстоит проникнуть в поры металлов

Защитить космические корабли от микрометеоритов поможет исследование челябинских физиков.

Жесткие, прочные, но при этом легкие пористые металлы давно используются в аэрокосмической промышленности. Но их свойства при сильных столкновениях до конца неизвестны. Физик Александр Майер из Челябинского государственного университета получил на изучение пластической деформации при распространении ударных волн в пористых металлах грант Российского фонда фундаментальных исследований.

Ученый рассчитывает вместе с коллегами дать более точное описание поведения материалов, востребованных в аэрокосмической индустрии, в частности при изготовлении корпусов кораблей.

«Интерес к пористым металлам сейчас возрастает, так как развиваются новые методы производства материалов с заданной структурой, – оценил значение заказа РФФИ доктор физико-математических наук Александр Майер. – Наша задача – на основе молекулярной динамики, в которой отслеживаются движение и взаимодействие отдельных атомов, исследовать быстрое сжатие металлов с порами, проанализировать результат, построить закономерности и новые модели».

Корпус из таких материалов получается максимально легким, а показатели поглощения вибраций, волн и энергии удара при столкновении достаточно велики. Специалисты отмечают широкие хорошие перспективы использования пористых металлов при создании военной амуниции, в автомобиле-, вагоно- и судостроении.

Грант, выданный Александру Майеру, рассчитан на три года.

Сергей Белковский, корреспондент «ВПК» (Челябинск)

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 5 (818) за 11 февраля 2020 года