США самостоятельно профинансируют проект создания окололунной станции

На проект Gateway предусмотрено финансирование в объеме $739 млн

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты самостоятельно профинансируют свой проект создания окололунной станции Gateway и будут совершенствовать его по мере заключения соглашений с международными партнерами. Об этом заявил в понедельник представитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Брайан Дюхерст, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на телефонном брифинге, посвященном проекту американского федерального бюджета на 2021 финансовый год.

"Мы полностью финансируем проект Gateway в этом бюджете: и электродвигательный модуль, и жилой модуль. Это два основных модуля Gateway", - сказал он. "Управление сейчас ведет множество переговоров с партнерами по всему миру, мы надеемся, что сможем реализовать их как можно скорее. Однако мы благодаря этому бюджету создаем основу и будем совершенствовать проект по мере заключения соглашений", - добавил Дюхерст.

Всего на программу отправки астронавтов на Луну и Марс в бюджете на 2021 финансовый год американские власти предлагают выделить $12,3 млрд.

"Впервые в бюджетном запросе у нас есть финансирование для программы Artemis, чтобы отправить людей на Луну и Марс", - заявил на брифинге заместитель главы NASA Джеймс Морхард, отметив, что он уверен в одобрении бюджетного запроса со стороны Конгресса США, поскольку проект пользуется поддержкой со стороны обеих партий. В частности, $3,4 млрд предлагается выделить на разработку лунного посадочного модуля. "Впервые со времен [программы] Apollo у нас есть прямое финансирование для создания лунного посадочного модуля", - подчеркнул он. Конкретно на проект Gateway предусмотрено финансирование в объеме $739 млн.

Возможное российское участие

Ранее директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС заявил, что российская сторона пока не приняла окончательного решения по участию в американском проекте Gateway. По его словам, NASA направило в адрес Роскосмоса меморандум с проектом станции и изложением возможностей для взаимодействия по этой программе. Он подчеркнул, что России будет о чем говорить с США, если Роскосмос войдет в этот проект со своим рабочим модулем, выполняющим функцию причала. Рогозин также напомнил, что в России развернуты работы по сверхтяжелой ракете и лунному кораблю, которые вместе составляют альтернативную проектам NASA транспортную систему между Землей и Луной.

NASA весной 2019 года объявило, что новая американская программа освоения Луны получила название Artemis. Она будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает непилотируемый полет установленного на ракету SLS (Space Launch System) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, он запланирован на вторую половину 2020 года. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту - намечен на 2022 год. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году и отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.