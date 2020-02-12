Мозговая атака эффективнее ядерной

Боевые роботы найдут у противника самое слабое место

На смену ядерному может прийти дистанционно-кибернетическое оружие. Оно включает элементы искусственного интеллекта, роботов, датчики различной физической природы, средства доставки зарядов к целям. Что это такое и с какими проблемами столкнутся разработчики, «Военно-промышленному курьеру» рассказал доктор технических наук Григорий Вокин, автор концепции создания такого типа оружия.

– Григорий Григорьевич, что понимается под дистанционно-кибернетическим оружием и зачем оно?

– Для ясности лучше начать издалека. Как показывают практика и беспристрастный прогноз развития ВВТ, ядерное оружие не вечно, со временем оно будет запрещено так же, как в свое время химическое и бактериологическое, поскольку по существу является средством взаимного уничтожения противоборствующих сторон. Но спорные вопросы внутри государств и между ними останутся. Дистанционно-кибернетическому «умному» оружию, высокоточному и многофункциональному, как показывает анализ, в обозримой перспективе альтернативы нет.

Победителем будет та сторона конфликта, которая обладает таким оружием, но более совершенным по характеристикам. Оно и в настоящее время может быть очень эффективным при проведении как стратегических, так и тактических операций. Добавим, что это еще и хорошее дополнение к традиционным средствам, особенно при решении специфических боевых задач. «Умное» оружие основано на широком применении роботов, элементов искусственного интеллекта, информационных средств различной физической природы, а под боевые заряды могут быть адаптированы самые разные носители. При этом оно еще и относительно гуманное. Благодаря высокой точности, многофункциональности и способности адаптивного поведения дистанционно-кибернетическое оружие потенциально может обеспечить такую боевую эффективность, что не потребуется использовать ядерное оснащение.

Если перейти к современным реалиям, для победы нет смысла превращать поле боя в пустыню, достаточно поразить самые чувствительные точки инфраструктуры противника, после чего он может потерять волю к сопротивлению. К такому выводу нетрудно прийти из анализа результатов бомбардировки американцами японских городов. Так что обезоруживающий или обезглавливающий удар не фантазия, а реальная потенциальная угроза, надо ее предвидеть и с ней считаться.

– Что вы понимаете под искусственным интеллектом и что дает его применение, например, в ракетно-космической технике?

“ Выход из положения – создание крылатых боевых блоков с возможностями адаптивного поведения ”

– Искусственный интеллект (ИИ) – целый комплекс подходов и нестандартных способов решения неформальных задач на основе широкого использования источников различной физической природы, алгоритмов подготовки и принятия решений, основанных на применении новых информационных технологий. А изделия ракетно-космической техники (РКТ) с элементами ИИ намного эффективнее при более широком круге выполняемых технических или боевых задач.

На этой основе может быть сконструировано дистанционно-кибернетическое оружие (ДКО). Средства поражения становятся своего рода многофункциональными роботами, обеспечивающими высокую эффективность даже при использовании зарядов малой мощности. Это достигается благодаря возможностям доразведки и распознавания целей, уточнения их координат, поиска и принятия рациональных решений по обеспечению точности попадания в наиболее уязвимые, критически важные узлы.

– Что вынуждает создавать столь наукоемкое оружие?

– Ракетно-космические средства, особенно новые, служат в первую очередь для сдерживания агрессии, обороны, а при необходимости – возмездия. В отличие от традиционных классов оружия носители ДКО доставляют в район цели не классические снаряды, бомбы, головные части, а боевых роботов. Они включают интеллектуализированные средства и подсистемы, обеспечивающие выполнение функций по адаптивному поведению средств поражения ДКО в районе цели (доразведка и распознавание, поиск наиболее уязвимых мест, обход зон противодействия и препятствий, принятие решения на подрыв заряда и т. д.). В перспективе конструкции платформ боевых роботов должны обеспечивать возможность летать в районе цели, перемещаться по поверхности земли или плавать в надводном и подводном положениях.

– Каковы принципы построения средств ДКО?

– Для примера рассмотрим базирование такого оружия на ракетах. Ставшие классическими боевые блоки (ББ) баллистического типа способны эффективно поражать в основном стационарные объекты с известными координатами. На траектории полета к цели данные ББ все время находятся в поле зрения средств обзора систем ПРО, а при входе в зону досягаемости их огневых средств могут быть нейтрализованы с очень высокой вероятностью. На пути к цели такие ББ должны преодолеть до семи потенциальных рубежей перехвата. Следовательно, они неспособны должным образом вывести из строя основной ядерный потенциал вероятного противника. Например, в США более 80 процентов ЯО находится на мобильном базировании, причем координаты целей могут быть известны в лучшем случае с точностью до района. То есть лишить противника ядерного потенциала затруднительно, и под прицелом остаются только крупные города и стационарные объекты (военные базы, арсеналы, гидростанции и т. п.). Конечно, для США даже такая ситуация неприемлема. Но как видно из краткого анализа, с помощью ББ баллистического типа эти задачи не решаются, особенно при резком сокращении (в соответствии с договорами СНВ-2 и СНВ-3) числа отечественных ББ и усилении системы НПРО и ПВО США.

Выход из положения – создание и применение крылатых боевых блоков (КББ), которые обладают предельно высокой точностью (вплоть до прямого попадания) с перечисленными возможностями адаптивного поведения. Конечно, при этом не исключается возможное противодействие.

– Как вы представляете сценарий применения ДКО?

– КББ состоит из теплозащитного корпуса (ТЗК), внутри которого находится крылатый боевой субблок (КБСБ) со сложенными крыльями. КББ в общем случае должен быть оснащен боевым зарядом, двигательной установкой (ДУ), инерциальной системой управления (СУ) в сочетании с ГЛОНАСС и с подсистемами коррекции по рельефу, оптическим и радиолокационным картам местности, системами самонаведения по излучениям и доразведки целей по создаваемым ими аномалиям. КББ могут быть и моноблочными, и устанавливаться в разделяющуюся головную часть. В зависимости от состава структуры КБСБ по функциональному назначению могут быть варианты: автономно-универсальные, ударные, разведывательно-информационные и т. д.

Фото: ИТАР–ТАСС

Фото: ИТАР–ТАСССтратегическая ракета запускается в направлении цели с неизвестной для противника точкой прицеливания, расположенной до подхода к цели и к зонам досягаемости огневых средств противодействия либо в стороне от них. С помощью рулевых щитков ББ переводят на горизонтальный полет на высоте 2–3 километра, после спада скорости до дозвуковой отделяют днище ТЗК и с помощью пиротолкателей выводят КБСБ из ТЗК, раскрывают крылья, запускают двигатель и включают СУ. Крылатый боевой блок выходит из ТЗК холодным и летит с дозвуковой скоростью, поэтому могут работать все подсистемы, корректирующие инерциальную. Они используют внешнюю информацию в районе цели. КБСБ может лететь на малой высоте (20–30 м), огибая рельеф с высокой точностью, подойти к цели с любого направления и вне поля зрения средств обзора. ГЛОНАСС, оптические и радиолокационные системы коррекции позволяют обеспечить управление с точностью 10–20 метров, конечно, при наличии заблаговременно подготовленных эталонных карт. Системы терминального самонаведения по излучению или по образу цели могут обеспечить прямое попадание с ошибкой не более трех – пяти метров. Доразведка цели, координаты которой известны с точностью до района базирования (например, квадрат барражирования подводной лодки может составлять порядка 100х100 км), осуществляется путем полета по траектории поиска – по галсам или по спирали. Стратегические цели, даже сильно замаскированные, создают на фоне окружающей среды большое число демаскирующих признаков, которые можно получить на малом расстоянии и использовать для распознавания. Для обнаружения подлодки могут быть использованы разбросанные акустические радиобуи, датчики магнитных полей и паразитных радиоизлучений электротехнической аппаратуры, а также приборы электромагнитной разведки, позволяющие обнаружить большие металлические массы. Функции субблока существенно шире, как и состав подсистем СУ.

КББ могут быть доставлены в заданный упрежденный район спуска с помощью планирующих сверхзвуковых ЛА с малым аэродинамическим сопротивлением, преодолевающих основную часть пути в атмосфере на высотах от 20–25 до 70–80 километров. По замыслу такие аппараты будут обнаруживаться наземными станциями ПРО позднее, на более близком расстоянии от цели, хотя на трассах полета легче поражаются средствами ПРО и ПВО.

КББ обладают очень широкими функциональными возможностями и по типам траекторий, и по видам решаемых задач. Обеспечивается это за счет использования аэродинамических возможностей схемы планера и высокоинтеллектуализированной СУ, которая получает информацию различной физической природы на подходе к цели и в непосредственной близости от нее. При создании КББ могут быть в полном объеме применены технологии обеспечения его малой или резко сниженной видимости на экранах радиолокаторов.

КББ могут выполнить и такие функции, как создание на дальних подступах к нашим границам рубежей перехвата крылатых ракет, самолетов и надводных кораблей. При оснащении соответствующими боезарядами реально обеспечить на большом расстоянии от точки старта высокоточное поражение на марше бронетанковой, артиллерийской и мотострелковой техники. Кроме того, КББ, оснащенные радиоголовками самонаведения, могут быть использованы для выведения из строя радиолокационных средств обзора объектовых систем ПРО и ПВО противника с использованием обычных зарядов. Их можно применять и как разведывательные средства на дальних расстояниях, оснастив вместо заряда разного рода разведывательными датчиками и системой передачи данных, поставляющей информацию через спутниковые системы. В перспективе осуществимо дистанционное управление по корректируемым траекториям из некоторого центра.

КББ – по сути летающие роботы, при этом высокоточная доставка заряда к объекту поражения обеспечивается с помощью интеллектуализированной СУ. Таким образом, КББ позволяют решать задачи стратегического и тактического характера на большом расстоянии и со своей территории, не входя в непосредственное боевое соприкосновение с противником.

– Расскажите подробнее о функциональных возможностях боевого оснащения ДКО.

– С помощью ДКО различные виды и рода войск могут более эффективно решать боевые задачи, применяя неядерные заряды на больших расстояниях и со своей территории без огневого соприкосновения с противником. Если во главу угла ставить бесценность человеческой жизни, такая позиция имеет бесспорные основания, тем более что исключается крайне нежелательный ядерный конфликт.

К важным отличительным признакам и свойствам ДКО следует отнести прежде всего физически предельно быструю и высокую точность доставки боевого заряда (вплоть до прямого попадания) до любых целей независимо от их удаленности. При этом субблоки снабжены средствами обработки информации, предназначенными для распознавания целей в реальном масштабе времени и принятия решения на подрыв заряда, а также оснащены другими необходимыми подсистемами.

Одним из ключевых требований к средствам ДКО является обеспечение высокой точности попадания. Важнейшее условие функционирования субблоков в районе целей – наличие заблаговременно полученных цифровых топографических, оптических и радиолокационных карт местности для использования при подготовке полетных заданий. Вопросы картообеспечения – наиболее трудные в деле создания ДКО. Система ГЛОНАСС – большое подспорье, но этого недостаточно. Операции, выполняемые крылатыми субблоками как прообразами или вариантами средств ДКО, аналогичны действиям летчика. Средства ДКО – по существу боевые летающие роботы. Научно-технические возможности такой автоматизации боевых средств уже имеются. Крылатыми субблоками в перспективе возможно управлять дистанционно по аналогии с луноходами и марсоходами.

К наиболее характерным вариантам функционального назначения крылатых субблоков ДКО относятся разведывательно-информационные, ударные, разведывательно-ударные. Доставка в район цели может обеспечиваться баллистическими или крылатыми сверхзвуковыми носителями как поодиночке, так и по несколько штук. При этом в зависимости от назначения субблоков для их перемещения в воздухе могут быть использованы вертолетная или парашютная схемы, а также вариант дирижабля. Для перемещения в водной среде или по земной поверхности возможно успешно использовать традиционные способы.

– Какие вы видите проблемы в создании ДКО?

– Здесь целесообразно рассмотреть в первую очередь следующие вопросы:

определение класса боевых задач, рационально решаемых средствами ДКО, обоснование оперативно-стратегических, тактических и военно-технических требований, определение роли и места ДКО в системе Вооруженных Сил;

разработка предложений и научно-технических решений по баллистическому и военно-техническому обоснованию возможностей доставки КББ в район целей на малые высоты, формирование требований к носителям и КББ как роботизированным средствам поражения;

исследование научно-технических возможностей создания планеров КББ и субблоков;

исследование аномалий, создаваемых целями на фоне окружающей среды, и определение состава приборных средств и требований к ним для измерения аномалий;

исследование путей создания систем доразведки и распознавания различных целей с борта КББ и субблоков;

разработка нейрокомпьютерных алгоритмов распознавания целей в текущем времени по аномалиям физических полей и способов подготовки полетных заданий для носителей и КББ как средств поражения;

исследование путей и технологии создания баз данных о крупномасштабных картах физических полей Земли для стратегически важных участков суши;

разработка военно-научных сценариев применения ДКО, оценка ожидаемой боевой эффективности средств ДКО и ожидаемых уровней тактико-технических характеристик его основных составных частей;

разработка, проектирование, изготовление, испытания вариантов средств поражения ДКО и их подсистем и составных частей.

Эти направления и этапы целесообразно объединить и представить в виде комплексной государственной программы создания заделов и экспериментальных образцов средств ДКО в интересах всех видов и родов войск наших Вооруженных Сил, потому что одни и те же научно-технические решения после необходимой адаптации могут эффективно использоваться в различных видах оружия.

– Давайте подведем итог.

– Есть основания заключить, что ДКО – это эффективное безъядерное средство предупреждения, упреждения, сдерживания и возмездия, нужное нашей стране в настоящее время и тем более в будущем. Еще более эффективно ДКО в ядерном оснащении, но мощности заряда при этом потребуются на много порядков меньшими по сравнению с зарядами типовых боевых блоков. Однако инстинкт самосохранения даже самого оголтелого агрессора должен остановить возможность возникновения цепной реакции применения ядерного оружия.

Наряду с повышением боевого потенциала Вооруженных Сил разработки средств ДКО будут способствовать развитию конструкторской мысли, подготовке цифровых карт физических полей Земли для стратегически важных районов; распространению информатизации, автоматизации и интеллектуализации ВВТ, совершенствованию средств высокоточной навигации, датчиковой аппаратуры, алгоритмов распознавания, способов скоростной обработки и передачи больших массивов информации, средств суперкомпьютерной вычислительной техники и т. д.

Создание ДКО может серьезно оживить военно-научные и военно-технические исследования и будет способствовать внедрению инноваций в ВВТ с целью повышения боевой эффективности. Россия должна иметь армию, оснащенную вооружением на поколение вперед. Как показывает всесторонний анализ, научно-технический задел, производственный и кадровый потенциал в нашей стране имеются. Остается последовать завету выдающегося конструктора Михаила Миля: «Все или многое уже изобретено, осталось сделать».

Однако нельзя не сказать, что несмотря на найденные непростые и эффективные принципиальные научно-технические решения, позиция «осталось сделать» стала камнем преткновения. Обобщая полученные автором сведения (отзывы специалистов и ответственных лиц, которым направлялась информация о ДКО, отклики в прессе), есть основание для следующего заключения: верхний уровень государственной иерархии к идее создания ДКО относится с пониманием, считает заслуживающим внимания. Но среднее звено, которое должно организовывать и создавать ДКО, ограничивается уклончивыми ответами. За субъективным поведением должностных лиц на этом уровне иерархии нельзя не видеть и объективных трудностей: к настоящему времени почти не осталось мощных научно-технических коллективов, в которых были бы высококлассные специалисты по многим отраслям знаний и технологий, способные решить многоплановые задачи в комплексе. Очевидно, что такие коллективы надо снова формировать и выращивать, потому что прежние по многим причинам оголились, растворились, разошлись и перестали обладать былой созидательной мощью.

Не исключено, что в ведущих зарубежных странах аналоги средств ДКО уже разрабатываются.

Справка «ВПК»

Григорий Григорьевич Вокин – доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик Международной академии информатизации и Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского, полковник запаса.

Григорий Вокин

Беседовал Василий Москвин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 5 (818) за 11 февраля 2020 года