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Вестник Мордовии

Сирийский намек: наши точные "Точки" в хорошей форме и готовы к применению

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Ракетные комплексы "Точка" уже длительное время применяются сирийской армией против различных террористических группировок, развернувших в стране необъявленную войну.

Однако, весь этот период в Сети появлялись лишь короткие видеокадры, как правило не очень хорошего качества, где запечатлены только запуски ракет.

На минувшей неделе, было обнародовано достаточно длительное видео, где демонстрируется пусковая установка на шасси БАЗ-5921 и транспортно-заряжающая машина, выполненная на платформе БАЗ-5922.

Сирийцы как-бы намекают своим потенциальным противникам, что их дальнобойные и точные "Точки" находятся в хорошем состоянии и готовы к применению.

Известно, что осколочно-фугасная боевая часть, весящая почти полтонны, способна уничтожать цели на площади в три гектара, обрушивая на противника до 14,5 тыс. осколков. Для лучшего поражения возможен воздушный подрыв.

Также существует вариант с 50 осколочными суббоеприпасами. Площадь поражения может достигать 7 гектаров.

Дальность полета ракет, в зависимости от модификации, составляет до 120 км.

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Страны
Сирия
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