Союзное государство осталось недостроем

О чем и зачем Путин говорил с Лукашенко

Состоявшиеся в Сочи переговоры президентов России и Беларуси закончились ничем, во всяком случае с точки зрения Александра Лукашенко, не добившегося скидок ни на газ, ни на нефть. Следует ожидать, что через год ситуация повторится.

Конфликт, который попытался урегулировать белорусский президент, был вовсе не из-за нефти. Проблема куда больше и глубже. Долгое время Белоруссия получала российские энергоносители с огромными скидками как кредит под создание Союзного государства, под реальную интеграцию двух стран. И раньше Россия не вводила регулирование цен на энергоносители, но она могла оперировать экспортными пошлинами, которые при реэкспорте нефтепродуктов получала Белоруссия. Эта перетаможка добавляла в казну республики порядка полутора миллиардов долларов в год. Но в России в конце концов все-таки решили заменить экспортный налог на плату за недра, чтобы уравнять цены на нефть внутреннего и внешнего рынков. Тем более что играм Минска, когда непонятно, идет ли получаемое сырье на внутреннее потребление или на сторону, Москва ничего противопоставить не могла. По времени это совпало с 20-летием Союзного государства, которое как было, так и осталось недостроем. Главное, что белорусскую сторону ситуация полностью устраивала – ей незачем было это государство достраивать. Мало того, что Белоруссия все эти двадцать лет получала все преференции Союзного государства, не неся за это никакой не политической, ни экономической ответственности, не было даже двусторонних межгосударственных соглашений, налагающих на обе стороны определенные обязательства. Потому каждый новый год кто-то по традиции идет в баню, а наши президенты – договариваться о правилах игры на следующий год. Процесс всегда был мучительный: Лукашенко торговался, как на базаре, выжимая из Владимира Владимировича очередные льготы и послабления. В конце концов Путину это, похоже, надоело, по сути это был первый случай, когда наш президент шагов навстречу не делал. И его можно понять, что называется, накопилось.

“ Белоруссия на свою продукцию скидок не делает, тамошняя «Зубровка» в наших магазинах отнюдь не дешевле прочих водок ”

Он, конечно, проявлял выдержку, но было ясно, что некоторые вещи, демонстрируемые Александром Лукашенко на международной арене, его явно напрягали. Никто же от белорусского президента официально не требовал признать Крым российским, как и независимость Южной Осетии и Абхазии, но тот этим непризнанием только что не бравировал, хвалясь своей независимостью. При этом намекал, что может и признал бы, если бы за это хорошо заплатили. Бесконечно терпеть это невозможно.

Остроту ситуации добавило турне госсекретаря США Майка Помпео по бывшим республикам Союза – Украине, Белоруссии, Казахстану, Узбекистану. Видимо, американцы насмотрелись российских политических телешоу, из которых следует: США погрязли во внутренних проблемах, в Вашингтоне чуть ли не гражданская война и ему теперь не до Украины и Белоруссии, да еще и с Евросоюзом вышла ссора. Чтобы у новых «друзей» не сложилось впечатление, что о них забыли, чтобы не расслаблялись, Помпео и навестил всех по очереди. Намекнув тем самым, что американские интересы в Европе сохраняются. Но Америка действительно уже не та – ничего конкретного госсекретарь США никому так и не пообещал. Это отчасти похоже на трехдневный заход американского эсминца в Черное море – демонстрация флага, не более.

Полагаю, что в Сочи до Лукашенко было доведено, что союз нужно выстраивать не на уровне дотирования цен. Те же США весьма тесно сотрудничают с Саудовской Аравией, но при этом саудиты вовсе не продают им нефть дешевле, чем всем прочим странам. Нам Белоруссия на поставляемую продукцию никаких скидок не делает, тамошняя «Зубровка» в наших магазинах отнюдь не дешевле прочих водок.

Лично я доволен нынешним процессом отношений России и Белоруссии, поскольку с самого начала был противником создания Союзного государства. Сама его идея была мертворожденной, и не потому, что мы плохие или Лукашенко не такой: сделать такой союз справедливым для обеих сторон невозможно чисто технологически. Альтернатива – либо единое государство, либо два независимых, скрепленных тесными договорными отношениями, как, к примеру, США и Канада.

Я недавно высказывал версию, почему Ельцин принял идею Лукашенко о Союзном государстве. Мотивация белорусского лидера понятна, он себя видел лидером нового союза после ухода Ельцина. А Борис Николаевич использовал идею Союзного государства как страшилку для своего окружения: мол, если не найдете мне достойного преемника, окажитесь все под Батькой. Окружение намек поняло. К счастью для России.

Заголовок газетной версии – «Любовь в одни ворота».

Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 5 (818) за 11 февраля 2020 года