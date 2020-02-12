«Муха» не обидит

Как конструктор Токарев стал братом короля Иордании

Жизнь выдающегося конструктора Виктора Токарева неразрывно связана с практическим применением его изобретений – на полигонах и в боевой обстановке при его непосредственном участии проводились испытания новых гранатометов.

Вся линейка – от легендарного РПГ-10 «Муха» до РПГ-32 создана с участием Токарева. Ему довелось учить пользоваться «ручной артиллерией» и людей известных – возглавляющего «Справедливую Россию» Сергея Миронова, бывшего десантника, и даже короля.

Дело было так. Виктор Степанович принимал участие в Международной выставке современных вооружений в Абу-Даби, где познакомился с главой Иордании Абдаллой II. Монарх проявил большой интерес к представленным на выставке российским образцам и попросил создателя гранатомета обучить его тонкостям обращения с оружием. Тогда стрельба из РПГ под безобидным русским названием «Клюква» привела Абдаллу II в полный восторг – расчувствовавшись, он назвал Токарева своим братом. А еще предложил российскому конструктору переехать в его солнечную страну, обозначив конкретную цель, – построить в Иордании современный завод по производству аналогичных гранатометов в промышленных масштабах по патенту, выданному Токареву в России на этот вид оружия. Король намеревался снабжать русскими базуками все заинтересованные страны Ближнего Востока.

“ Стрельба из гранатомета под названием «Клюква» привела Абдаллу II в восторг ”

Гранатомет подкупал возможностью применения самых разных боеприпасов. «Если надо легкую противотанковую цель поразить, значит, подстыковывается один вид, если цель тяжелая и мощная – берется 105-миллиметровый кумулятивный. При необходимости боеприпас может быть и термобарическим, и осколочным. Такая мультикалиберность позволяет выполнять разные операции», – рассказывал Виктор Токарев, в ту пору начальник конструкторского отдела научно-производственного предприятия «Базальт».

Сразу же после той выставки Иордания закупила у России большое количество современных гранатометов, а через два года – в декабре 2012-го с помощью наших специалистов там был построен завод по производству РПГ.

Виктор Сергеевич получил персональное приглашение от Абдаллы II приехать на открытие предприятия, однако здоровье не позволило конструктору принять приглашение.

Тяжелая, требующая невероятного нервного напряжения работа по созданию и испытанию высокоэффективных гранатометов, к сожалению, не прошла бесследно. Служебные командировки в районы боевых действий – в Чеченскую Республику, на Ближний Восток, в Сирию, а также в дальние страны (например, в Мексику) послужили толчком к развитию тяжелого заболевания. На Кавказе конструктору пришлось испытывать свои гранатометы в сложных боевых условиях. Кроме того, во время чеченской войны Виктор Токарев разработал и внедрил уникальную высокоэффективную систему защиты танков «Тандем». Однако домой он вернулся опустошенным и полностью седым.

Несколько лет назад Виктора Степановича не стало, а ему было всего 67 лет. Однако его дело продолжается: гранатометные системы остаются на вооружении Российской армии и по всему миру, это лучший памятник конструктору-творцу.

Однако прошло время, и о Викторе Токареве стали забывать. Это печально и несправедливо при огромном личном вкладе выдающегося конструктора в повышение обороноспособности нашей Родины и его заслугах.

Справка «ВПК»

Ручной гранатомет РПГ-32 «Хашим» формально считается совместной российско-иорданской разработкой, по сути же это проект НПП «Базальт», выполненный по заказу Аммана. В боекомплект РПГ-32 входят заряды различного калибра и назначения, заменяются они в считаные секунды. Аналогов «Хашиму» в мире не существует. РПГ-32 преодолевает любую динамическую защиту танка и пробивает броню более 800 миллиметров. А фугасным зарядом калибра 72 миллиметра может быть уничтожен, например, склад горючего.

Николай Якшин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 5 (818) за 11 февраля 2020 года