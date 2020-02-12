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The National Interest (США): на самом ли деле НАТО и ЕС могут защитить страны Балтии от России?

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Демонстрация военной техники НАТО в Латвии
Демонстрация военной техники НАТО в Латвии.
Источник изображения: © РИА Новости, Станислав Савельев

Учения «Защитник-2020» станут одними из крупнейших военных учений со времен окончания холодной войны. Учения пройдут в мае-июне этого года на территории Германии, Польши и стран Балтии. Эти учения станут одной из самых масштабных операций по развертыванию американских войск в Европе за последние 25 лет.

Учения "Защитник-2020" (Defender 2020) станут одними из крупнейших военных учений со времен окончания холодной войны. Учения пройдут в мае-июне этого года на территории Германии, Польши и стран Балтии. К тому же, несмотря на резкую критику со стороны президента Трампа в адрес европейских союзников, эти учения станут одной из самых масштабных операций по развертыванию американских войск в Европе за последние 25 лет. Цель учений - продемонстрировать решимость США защищать своих союзников и способность НАТО сдерживать противника. Они будут играть важную роль, давая понять о приверженности альянса, проверке боеготовности и повышении уровня оперативной совместимости. Однако на политическом уровне эти учения могут оказаться неверно понятыми. Столь масштабные учения у границ России чреваты как преднамеренной, так и непреднамеренной эскалацией, возможно, путем использования особых средств, как это было видно по реакции России на предыдущие военные учения в виде блокирования сигналов GPS в регионе. Кроме того, они предусматривают лишь краткосрочные ответные действия на более серьезные военные вызовы в Балтийском регионе.

Прежде всего, стоящая перед НАТО проблема связана с возможностью того, что Россия использует страны Балтии как способ проверки надежности и эффективности альянса НАТО. Сегодня страны Балтии - Латвия, Литва и Эстония - для сдерживания российской агрессии всецело полагаются на усиленное передовое присутствие НАТО и миссию альянса по патрулированию воздушного пространства. Но это дает региону лишь кратковременные гарантии безопасности и здесь не учитываются уроки холодной войны, во время которой в укреплении доверия к натовскому потенциалу сдерживания жизненно важную роль играла Западная Германия. Поэтому нежелание Германии всерьез задумываться о военной безопасности Европы становится препятствием в том, что касается способности НАТО сдерживать противника. Германия в последние годы неоднократно подчеркивала свое неприятие милитаризма, и в отношении ее вооруженных сил уже не раз предпринимались попытки введения режима жесткой экономии. Но в том, что Германия не желает, чтобы ее считали военной державой, упускается из виду роль вооруженных сил Западной Германии, которые в годы холодной войны выступали в качестве передней линии обороны НАТО.

История холодной войны позволяет понять, как сегодня можно повысить эффективность сдерживания в Балтийском регионе. Обороноспособность и сдерживающий потенциал Западной Германии основывался не только на ядерном сдерживании, но и на способности США и их союзников быстро развернуть свои силы. Это касалось логистических возможностей быстрой переброски войск к границе с Восточной Германией. Таким образом, важная часть стратегии НАТО зависела от автобанов Западной Германии в качестве средства перемещения и грузов, и людей. Сегодня в Балтийском регионе отсутствует какая-либо значимая инфраструктура, благодаря которой можно было бы быстро перебросить в регион подкрепление. Железные дороги устарели, и на поездку из стран Балтии и в Польшу или далее в Германию уходит очень много времени. В странах Балтии также нет особых возможностей для размещения большого количества войск союзников, что особенно связано с тем, что доступ к этому региону в случае конфликта будет ограничен из-за превосходства России в воздухе и наличия у нее средств воспрещения доступа/блокирования зоны (A2/AD). Развертывание в этом потенциально опасном регионе американских масштабных сил и средств, несомненно, вызовет ответные действия и эскалацию со стороны России. Но демонстрация способности быстро реагировать на кризис при наличии возможности переброски ресурсов в этот регион повысила бы способность НАТО сдерживать противника в долгосрочной перспективе. Поэтому НАТО следует рассмотреть вопрос о наращивании своих сил в Германии и даже в Польше, но с дополнительной оговоркой о возможности быстрого перемещения этих сил туда, где они необходимы в странах Балтии.

Таким образом, отсутствие инфраструктуры в Балтийском регионе создает две основные проблемы. Во-первых, это ограничивает способность НАТО эффективно реагировать на кризис на границе с Россией. Во-вторых, как в военное, так и в мирное время инфраструктура имеет двойное назначение. Отсутствие европейских инвестиций и интереса к региону создает для России возможности негативного влияния на общества этих трех стран Балтии. Это указывает на основную проблему, стоящую перед НАТО в вопросе европейской обороны. Евросоюз должен предпринимать дополнительные действия, чтобы продемонстрировать свою приверженность странам Восточной Европы. Непрерывное расширение на Восток не дало ожидаемого ранее результата де-секьюритизации. Отсутствие твердой позиции Германии и интереса Брюсселя к этому региону также влияет на способность НАТО защищать страны Балтии.


Кевин Блэкфорд (Kevin Blachford)

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