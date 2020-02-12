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ТАСС

Счетная палата проверит программу разработки и производства ТУ-160 и его модификаций

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Ту-160М2 Архивное фото
Ту-160М2 Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Искандер Асабаев / РИА Новости

Кроме того, Счетная палата проверит Минпромторг, ПАО "Туполев" в Москве и с выездом на "Казанский авиазавод им. Горбунова, а также ПАО "Кузнецов" в Самаре, где делают двигатели для ракетоносцев

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Счетная палата в 2020 году проведет проверку госпрограммы вооружений и программы развития ОПК в части разработки и производства стратегического ракетоносца ТУ-160 и его модификаций, а также проведет комплексную оценку обеспечения эксплуатации этих машин. Об этом говорится в перечне контрольных мероприятий ведомства на 2020 год.

"Контрольное мероприятие "Анализ скомплексированности государственной программы вооружения и государственной программы Российской Федерации "Развитие оборонно-промышленного комплекса" в части разработки и производства самолетов Ту-160 (с модификациями), комплексная оценка обеспечения эксплуатации самолетов Ту-160 как системы вооружения" в Министерстве обороны Российской Федерации (г. Москва)", - сказано в документе.

Минобороны проверят в части компетенции Департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа, Главного управления вооружения Вооруженных сил, Департамента финансового обеспечения Минобороны и Главного командования Воздушно-космических сил.

Кроме того, Счетная палата проверит Минпромторг России, ПАО "Туполев" в Москве и с выездом на "Казанский авиазавод им. Горбунова, а также ПАО "Кузнецов" в Самаре, где делают двигатели для ракетоносцев.

Ту-160 - многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. В 2015 году стало известно о решении возобновить производство Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М. 2 февраля первый опытный глубокомодернизированный Ту-160М, созданный на базе строевого Ту-160 впервые поднялся в воздух. Он получил новое пилотажно- навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию, комплекс радиоэлектронного противодействия.

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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Туполев
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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2 комментария
№1
12.02.2020 06:45
Видимо , есть подозрения на воровство.
0
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№2
12.02.2020 08:26
Цитата, mikeinside сообщ. №1
Видимо , есть подозрения на воровство.
Видимо, пошла движуха, и кому-то это не нравится.
0
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