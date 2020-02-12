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ТАСС

Счетная палата проверит, как предприятия космической отрасли сокращают свои долги

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Алексей Кудрин
Председатель совета фонда Центра стратегических разработок, заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин участвует в панельной сессии "Макроэкономическая политика: стратегия действий" в рамках XX Петербургского международного экономического форума.
Источник изображения: Константин Чалабов/РИА Новости

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее назвал Роскосмос рекордсменом по масштабам финансовых нарушений

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Счетная палата РФ проверит меры по сокращению дебиторской задолженности по средствам федерального бюджета, предоставленным Роскосмосу и ряду предприятий ракетно-космической отрасли. Об этом говорится в перечне контрольных мероприятий ведомства на 2020 год.

Проверка затронет в частности Ракетно-космическую корпорацию "Энергия", "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева, Ракетно-космический центр "Прогресс", НПО им. С. А. Лавочкина, Центр им. М. В. Хруничева, Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, ЦНИИмаш и другие.

Согласно перечню, Счетная палата также проведет проверку деятельности в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года Российской академии наук (РАН) в области научных фундаментальных космических исследований.

Ранее в ведомстве сообщали о выявлении за 2018 год нарушений в космической отрасли РФ объемом около 50 млрд рублей. За 2017 год Счетная палата выявила 151 факт нарушений в работе Роскосмоса на общую сумму 785,5 млрд рублей. Первый замглавы госкорпорации Максим Овчинников сообщал, что доклады Счетной палаты за 2014-2016 годы касаются финансовой дисциплины и организации бюджетного процесса.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее назвал Роскосмос рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. По его словам, в госкорпорации неправильно проводятся процедуры закупок, завышаются цены.

Центр Хруничева

Счетная палата планирует в 2020 году провести проверку эффективности использования субсидий, выделенных из федерального бюджета Центру им. М. В. Хруничева (производитель ракет-носителей "Протон" и "Ангара").

Мероприятия, указанные в документе, затронут само предприятие и госкорпорацию "Роскосмос".

В 2019 году в рамках программы финансового оздоровления Центра Хруничева на его поддержку планировалось выделить из федерального бюджета 44,348 млрд рублей.

Предприятие, согласно отчетности, несло убытки с 2007 года. О финансовых проблемах оно объявило в конце 2013 года. В августе 2018 года вопрос финансового оздоровления центра обсуждался во время встречи главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с президентом России Владимиром Путиным. После этого стало известно, что госкорпорация работает над планом реструктуризации кредитной задолженности Центра имени М. В. Хруничева и вопросом применения земель предприятия. Летом 2018 года Рогозин сообщил, что долги Центра превышают 100 млрд рублей.

В декабре 2018 года Центр Хруничева был внесен в список юридических лиц на получение субсидий правительства РФ для погашения кредитов, в том числе во Внешэкономбанке. В феврале 2019 года Рогозин доложил Путину, что долговая нагрузка на предприятие уменьшена на 30 млрд рублей за полгода.

Выполнение нацпроекта "Наука"

Счетная палата также проверит выполнение нацпроекта "Наука" и эффективность использования инструментов по определению приоритетных направлений поисковых исследований.

"Экспертно-аналитическое мероприятие "Оценка эффективности использования инструментов по определению приоритетных направлений поисковых исследований" в: Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (г. Москва); федеральном государственном бюджетном учреждении "Российская академия наук" (г. Москва)", - говорится в документе.

Ведомство в рамках мониторинга и контроля разработки и реализации национальных проектов проверит выполнение нацпроекта "Наука". В перечне указано "экспертно-аналитическое мероприятие "Мониторинг хода реализации мероприятий национального проекта "Наука" <...> в Министерстве науки и высшего образования".

Кроме того, запланировано контрольное мероприятие "Проверка деятельности в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года Российской академии наук в области научных фундаментальных космических исследований", а также проверка состоявшегося в 2018 году преобразования Министерства образования и науки в Министерство науки и образования и Министерство просвещения.

Развитие ГЛОНАСС

Счетная палата проведет проверку эффективного и целевого использования средств федерального бюджета по федеральной целевой программе "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы" в рамках государственной программы "Космическая деятельность России".

Мероприятия, указанные в документе, затронут Роскосмос, "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева, научно-производственную корпорацию "Системы прецизионного приборостроения", Научно-исследовательский институт микроприборов-К, Ракетно-космический центр "Прогресс" и НПО им. С. А. Лавочкина.

Бюджетные ассигнования на реализацию федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы" в 2020 году должны составить 28,847 млрд рублей.

Согласно перечню, Счетная палата в 2020 году также проведет проверку использования средств федерального бюджета, выделенных в интересах социально-экономического развития РФ на обеспечение глобальной космической связи, вещания и ретрансляции, высокопериодичного наблюдения Земли и атмосферы из космоса в 2017-2019 годах в рамках госпрограммы "Космическая деятельность России". В рамках этого мероприятия будет изучена деятельность Роскосмоса, Российской корпорации ракетно-космического приборостроения и информационных систем, ЦНИИмаш, Научно-исследовательского института точных приборов.

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Кредитование
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Россия
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
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ИСС Решетнева
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