Интеграция Белоруссии с Россией зашла в космос

В Минске оценили эффективность программ Союзного государства

В Минске состоялось совещание с участием заместителя госсекретаря Союзного государства Алексея Кубрина и представителей заказчиков программ и мероприятий СГ от Белоруссии в части обороны, безопасности, правоохранительной деятельности, военно-технического сотрудничества и ОПК.

Подведены предварительные итоги 2019 года, рассмотрена подготовка концепций новых программ. Целью совещания, сообщил «Военно-промышленному курьеру» Алексей Кубрин, была совсем не «реляция о тех трудовых подвигах, которые совершены», потому что они уже отражены в статистике, главным было определить проблемы с реализацией программ Союзного государства.

Интересно, что характеризуя совещание, замгоссекретаря предложил уйти от понятия «оборонная промышленность». «Данное заседание посвящено программам Союзного государства для силового блока. Они ежегодные. Мы работаем с Министерством обороны, с пограничниками, с другими структурами – КГБ, ОАЦ и так далее. Вопросы рассматриваем комплексно, в том числе и касающиеся промышленности. Я бы называл ее не оборонной, а высокотехнологичной. Уже не первый год и даже не десятилетие мы говорим, что сейчас сложно отделить успехи высокотехнологичной промышленности и результаты, которые она получает, от того, что реализуется непосредственно при создании ВВТ», – пояснил замгоссекретаря.

“ Минск и Москва запускают новую программу «Интеграция СГ», задача – создание единых стандартов обработки космической информации ”

В этом году было решено расширить состав участников совещания. Если раньше его организаторы приглашали только представителей радиоэлектронной, космической, химической промышленности, на этот раз приехали и специалисты, которые занимаются чисто экономическими вопросами.

Всего в соответствии с обсуждаемой частью бюджета СГ реализовывалось 12 программ, одна из них по развитию радиоэлектронной промышленности под названием «Луч» была завершена в 2019-м.

Весьма важным, по словам Алексея Кубрина, стало то, что освоен рекордный за 10 лет объем средств: «4 миллиарда 400 тысяч рублей, обычно сумма колебалась в районе трех миллиардов. То есть примерно в полтора раза больше обычного».

Кубрин уточнил, что нельзя ставить вопрос о том, какие программы Союзного государства лучше исполнены, какие хуже: «В принципе мы всегда идем на достаточно высоком уровне – более 98 процентов. Как правило, оставшаяся разница в значительной мере исходит из колебания курсов валют, и конечно, есть определенные административные моменты, но они решаются». Не так давно возникали проблемы с программой, касающейся объектов военной инфраструктуры, но основной причиной стало то, что пока не удается принимать бюджет на будущий год заранее.

На совещании было объявлено, что Минск и Москва запускают новую программу «Интеграция СГ», задача которой – создание единых стандартов обработки космической информации и внедрение соответствующих технологий. В них заинтересованы компании, которые используют данные со спутников.

«Современное развитие науки и техники постоянно требует корректировки технических условий и регламентов. Малейшая ошибка может привести к потерям. Тем более, когда речь идет о космическом аппарате. Поэтому первая часть программы посвящена корректировке и гармонизации нормативно-правовой базы, а вторая направлена на создание новых элементов и систем, на решение вопросов, касающихся взаимодействия космической группировки с Землей», – резюмировал Алексей Кубрин.

Герман Напольский, корреспондент «ВПК» (Минск)

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 5 (818) за 11 февраля 2020 года