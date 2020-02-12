Командующий ВМС Таиланда обсудил возможность обучения военнослужащих в России

Москва. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Командующий военно-морскими силами (ВМС) Таиланда Луечай Руддит посетил Военный учебно-научный центр ВМФ России "Военно-Морская Академия" (ВУНЦ ВМФ), где обсудил с российской стороной перспективы обучения в ВУНЦ ВМФ военнослужащих ВМС Таиланда.

"По поручению главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова начальник ВУНЦ ВМФ вице-адмирал Виктор Соколов показал адмиралу Луечаю Руддиту учебную базу Военного учебно-научного центра "Военно-Морская Академия"", - сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ во вторник.

Ранее сообщалось, что главком ВМФ России Николай Евменов обсудил сотрудничество с Руддитом в Санкт-Петербурге.

"В рамках встречи стороны отметили активизацию российско-таиландского военно-морского сотрудничества и обсудили мероприятия, подлежащие совместной реализации в текущем, 2020 году", - сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.