Войти
Интерфакс-АВН

Командующий ВМС Таиланда обсудил возможность обучения военнослужащих в России

269
0
0
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».
Источник изображения: Минобороны РФ

Москва. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Командующий военно-морскими силами (ВМС) Таиланда Луечай Руддит посетил Военный учебно-научный центр ВМФ России "Военно-Морская Академия" (ВУНЦ ВМФ), где обсудил с российской стороной перспективы обучения в ВУНЦ ВМФ военнослужащих ВМС Таиланда.

"По поручению главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова начальник ВУНЦ ВМФ вице-адмирал Виктор Соколов показал адмиралу Луечаю Руддиту учебную базу Военного учебно-научного центра "Военно-Морская Академия"", - сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ во вторник.

Ранее сообщалось, что главком ВМФ России Николай Евменов обсудил сотрудничество с Руддитом в Санкт-Петербурге.

"В рамках встречи стороны отметили активизацию российско-таиландского военно-морского сотрудничества и обсудили мероприятия, подлежащие совместной реализации в текущем, 2020 году", - сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Таиланд
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
03.07.2019
Интернациональный "Патриот"
12.02.2018
Чем запомнится Singapore Airshow 2018 для России
27.11.2017
Внимание! В воздухе "Премьер"
20.07.2017
"Мы не конкурируем внутри страны, мы соревнуемся на глобальном поле"
22.02.2017
Шойгу: попытки Запада мешать установлению более справедливого миропорядка ведут к хаосу
07.02.2017
Украинская БМПТ «Берсерк» против «Курганца» и здравого смысла
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.02 10:07
  • 7793
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.02 09:18
  • 40
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 12.02 09:11
  • 1
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 12.02 09:09
  • 19
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков
  • 12.02 09:04
  • 1
Госдума ратифицировала протокол об использовании беспилотников на российской военной базе в Киргизии
  • 12.02 08:58
  • 51
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 12.02 08:37
  • 33
Асимметричный флот
  • 12.02 08:26
  • 2
Счетная палата проверит программу разработки и производства ТУ-160 и его модификаций
  • 12.02 08:13
  • 84
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 12.02 07:08
  • 1
До конфликта в Европе остался лишь шаг
  • 12.02 07:07
  • 1
The Drive (США): новая карта Пентагона демонстрирует огромные масштабы вызывающих тревогу морских операций Китая и России
  • 12.02 07:06
  • 1
Саакашвили окончательно избавил Грузию от авиации и флота
  • 12.02 07:04
  • 115
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 12.02 06:52
  • 1
Военный эксперт: у фрегата "Адмирал Касатонов" очень мощное вооружение
  • 12.02 06:42
  • 1
Крестный отец «Акулы» и маршал космонавтики