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ТАСС

Десантники России и спецназовцы Белоруссии проведут учения под Псковом

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Учения ВДВ
Учения воздушно-десантных войск в Рязанской области. Перед вылетом снаряжение бойцов проверяют.
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

Они пройдут с 18 по 21 февраля

ПСКОВ, 11 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии проведут 18-21 февраля совместные учения на территории Псковской области. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Министерства обороны РФ.

"Первые в 2020 году совместные российско-белорусские тактические учения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь пройдут в период с 18 по 21 февраля в Пскове <...> Всего в учениях будет задействовано более 350 военнослужащих, около 100 единиц боевой и специальной техники Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения и около 80 военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, дислоцированного в городе Бресте ", - сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы, в учениях будет задействована военная техника, в том числе два вертолета Ми-24, восемь вертолетов Ми-8 Западного военного округа, а также четыре самолета Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России. Учения пройдут под руководством командира Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии генерал-майора Игоря Каплия на полигонах Завеличье в Пскове и Струги Красные за пределами города.

"Уже сегодня ожидается прибытие белорусской делегации для участия в учениях, после чего будет сформировано сводное подразделение десантников двух стран, которое в течение недели проведет боевое слаживание", - отмечается в сообщении.

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