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Интерфакс-АВН

США выразили России обеспокоенность "преследованием" в космосе американского спутника-разведчика

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Вид на Землю из космоса. Архивное фото
Вид на Землю из космоса. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Роскосмос/Олег Артемьев

Вашингтон. 10 февраля. ИНТЕРФАКС - Власти США по дипломатическим каналам выразили России обеспокоенность по поводу потенциально опасных маневров спутников РФ близ находящегося на орбите американского спутника-разведчика, пишет журнал Time в понедельник.

В статье поясняется, что речь идет об опасном сближении российских спутников, получивших обозначение "Космос 2542" и "Космос 2543" и американского USA 245, известного экспертам как KH-11. Американский аппарат входит в группу из четырех спутников-разведчиков, названную Keyhole/CRYSTAL.

Time отмечает, что по версии США российские аппараты начали совершать потенциально опасные маневры близ USA 245 "вскоре после запуска в ноябре". Расстояние между ними временами составляло всего около 160 км. Кроме того, журнал отмечает, что российские космически аппараты были замечены близ американского спутника и в середине января.

"Мы считаем такие действия необычными и вызывающими беспокойство. Они потенциально могут спровоцировать опасную ситуацию в космосе", - заявил командующий космическими силами США генерал Джон Рэймонд.

"Рэймонд заявляет, что власти США выразили тревогу Москве по дипломатическим каналам", - говорится в статье.

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Страны
Россия
США
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