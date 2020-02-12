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Деловая газета "Взгляд"

Трамп связал успех России в создании гиперзвуковых ракет с Обамой

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Источник изображения: Chris Kleponis/Consolidated News Photos

Россия могла освоить новые ракетные технологии с помощью информации, полученной из планов администрации бывшего президента США Барака Обамы, заявил американский лидер Дональд Трамп.

"Могу рассказать вам, как они получили доступ (к технологиям). Они получили их, возможно, из планов администрации Обамы", – передает его слова "Интерфакс".

Трамп отметил, что тогда Вашингтон не претворял подобные планы в жизнь.

"И это очень плохо", – заявил президент США.

Он также заявил в понедельник, что американские военные располагают "супербыстрыми" ракетами.

До этого был опубликован проект бюджета Белого дома на 2021 финансовый год, в котором 3,2 млрд долларов предполагается выделить на создание гиперзвуковой ракеты.



Сергей Гурьянов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Барак Обама
Трамп Дональд
Проекты
ГЗЛА
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