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Российская газета

Стратегические Ту-160 оснастят ракетами "Кинжал"

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Ракетоносцы "Белый лебедь" вооружат адаптированными к авианосителю и пускам с воздуха "Искандерами".
Ракетоносцы "Белый лебедь" вооружат адаптированными к авианосителю и пускам с воздуха "Искандерами".
Источник изображения: Константин Завражин/РГ

Сверхзвуковые ракетоносцы Ту-160 планируется вооружить гиперзвуковыми ракетами комплекса "Кинжал". Проработка проекта должна быть завершена до конца 2020 года.

Напомним то, что уже не секрет: ракета "Кинжал" - адаптированный к авиационному носителю и воздушному пуску сухопутный "Искандер". Достаточно сложные работы по этой адаптации были проведены в ОКБ им. А.И Микояна под руководством Владимира Барковского. Результатом их стал ракетоносец МиГ-31К.

Опытно-войсковая эксплуатация показала, что комплекс полностью соответствует заявленным характеристикам. Однако МиГ-31К может нести только одну ракету, и вполне логично рассмотреть варианты размещения гиперзвуковых ракет на более тяжелых машинах, способных брать несколько "Кинжалов".

ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что сейчас рассматривается возможность установки ракет "Кинжал" на Ту-160. Впрочем, официального подтверждения этой информации, как уточнило информагентство, пока нет. Тем не менее, как считают специалисты, перевооружение Ту-160 имеет хорошие перспективы.

Скорость и высота полета Ту-160 соизмеримы с МиГ-31К, а это очень важно. Чтобы ракета "Кинжал" вышла на гиперзвук, ее надо пускать по особой траектории с большой высоты и на максимальной скорости носителя. Возможности Ту-160 это позволяют. Немаловажно и то, что "Белый лебедь" может нести на своем борту целый пакет гиперзвуковых ракет, то есть с одного пуска поражать несколько целей. А если учесть, что радиус действия Ту-160 с одной дозаправкой более 7000 км, то пущенные с него "Кинжалы" уничтожат объекты вероятного противника в случае его агрессии на самых дальних подступах к границам России.

Ту-160 способен нести пакет гиперзвуковых ракет и с одного пуска поражать сразу несколько целей

Эксперты считают, что наиболее эффективно использовать "Белых лебедей" во взаимодействии с силами наших военно-морских флотов - Тихоокеанского, Северного, Балтийского и Черноморского. Любая группировка надводных кораблей, в том числе авианосные соединения, которые будут представлять военную угрозу нашему государству, окажутся под прицелом Ту-160 с "Кинжалами" на борту. Причем на той дистанции, с которой авианосцы нанести эффективный удар будут не способны.

Скорее всего, гиперзвуковые ракеты будут установлены на глубокомодернизированных Ту-160М2, работы над которыми сейчас активно ведутся. Как ранее сообщали СМИ, эти стратеги будут способны брать на борт и совершенно новые гиперзвуковые ракеты "Циркон".


Сергей Птичкин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Искандер
Кинжал БР
Кинжал ЗРК
МиГ-31
Ту-160
Циркон-С 3М22
Проекты
2020-й год
Авианосец
ГЗЛА
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