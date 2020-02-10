Война на орбите: что известно о космических войсках США

Пентагон представил организационно-штатную структуру космических сил США

В начале этой недели министерство обороны США представило конгрессу начальные предложения по организационно-штатной структуре создаваемых по инициативе Дональда Трампа космических войск. Как будет выглядеть новый род войск в США - разбиралась «Газета.Ru».

Основное внимание в документе, представленном Пентагоном и подписанном министром ВВС Барбарой Барретт 3 февраля, акцентируется на том, чтобы космические силы (КС) США в ходе уточнения своей организационно-штатной структуры испытывали как можно меньше разного рода бюрократических проволочек и при этом не ощущали никаких проблем, связанных с финансированием.

Например, на формирование штаба космических сил США в настоящее время выделено не менее 800 штатных единиц. Вместе с тем ранее планировалось, что в составе этого штаба будут около 1000 военнослужащих и лиц гражданского персонала.

Что касается структуры штаба КС США, предложения министра ВВС предусматривают введение должности заместителя командующего космическими операциями, который будет оказывать помощь командующему космическими операциями генералу Джону Рэймонду в его работе в так называемом Совете по надзору за совместными требованиями, а также наряду с этим выполнять другие ключевые функции.

Согласно плану, Барретт порекомендует одного из высших офицеров вооруженных сил США на должность заместителя командующего, а президент США Дональд Трамп должен официально назначить этого генерала. Кроме того, выдвиженец от Барбары Барретт впоследствии должен быть утвержден американским сенатом.

В плане также предусматривается формирование департамента (офиса) командующего космическими операциями, в который будут входить три директората: первый - по кадрам и материально-техническому обеспечению; второй - ведению операций, в том числе в киберпространстве и разведке; третий будет курировать разного рода планы, программы, тактико-технические требования и заниматься отработкой аналитических документов.

Старший исполнительный директор Патриция Малкахи уже назначена директором по кадрам и материально-техническому обеспечению.

Между тем Барбара Барретт в настоящее время подбирает кандидатуры двух трехзвездных генералов, которые могут быть выдвинуты на должности оставшихся директоратов. Об этом 5 февраля сообщил заместитель командующего Космическими силами генерал-лейтенант Дэвид Томпсон.

«Скорее всего, в самом ближайшем будущем эти назначения состоятся», - добавил он.

Тем не менее в планах и предложениях, представленных конгрессу, еще много неясного, чтобы с определенностью сказать - вот именно так будет выглядеть окончательная структура космических сил США.

«Аппарат командующего космическими операциями уже представил свое первоначальное видение организационно-штатной структуры своего штаба, при этом он отказался дальнейшего перебора вариантов и моделей», - утверждается в соответствующих документах.

Предполагается, что секретариат министра ВВС CША и аппарат командующего космическими операциями примут окончательное решение по организационно-штатной структуре Космических сил к 1 мая 2020 года, пишет Defense News.

В отдельном разделе плана управления общими силами КС, который будет готов к 19 марта, предполагается подробно описать, каким образом разработчики намерены включить в состав космических сил соответствующие компоненты национальной гвардии и другие подразделения организованного резерва.

В докладе об альтернативных закупках вооружения, военной и специальной техники, который должен быть представлен 31 марта, будет в деталях изложено, как наилучшим образом упростить эти функции, выполняемые в настоящее время Центром космических и ракетных систем, Агентством космического развития, Отделом быстрых космических возможностей и другими организациями, отвечающими за закупки космической техники.

Совет по освоению космоса, который проведет свое первое заседание в конце февраля, также поможет определить будущие роли и обязанности этих организаций.

Чтобы оказать помощь в принятии решений об окончательном организационно-штатном облике космических сил, в том числе и в том, как сформировать подразделения и части КС, в январе 2020 года в США было проведено учение, в ходе которого около 100 специалистов по космосу оценили различные варианты структуры космических сил.

Боеготовые и боеспособные космические силы США будут ориентированы на новый набор компетенций и миссий - таких как космическая радиоэлектронная борьба, орбитальные боевые действия, управление космическими сражениями, а также доступ к космосу и господство в этой сфере вооруженной борьбы.

В результате этих учений было создано Командование по космической подготовке и укреплению боеготовности, которое будет отвечать за «рост численности профессионалов в области ведения космических боевых действий», разработку космической доктрины и, соответственно, программ боевой подготовки.

Пентагон также намерен создать в организационно-штатной структуре Космических войск несколько центров. Они будут примерно аналогичны Центру надводных операций в ВМС США или Центру по разработке доктринальных документов и установок в ВВС США.

Подобные центры могут заниматься вопросами боевой подготовки, разведки, обучения, тестирования вооружения и военной техники, а также производством различного рода оценок и аналитических документов. В плане указывается, что в бюджете на 2021 год будет запрошено начальное финансирование кадрового состава, необходимого для формирования и последующего функционирования новых центров.

Точка зрения на космос в Соединенных Штатах за последнее время фундаментально изменилась. Околоземное космическое пространство раньше было неоспариваемой областью, подчеркивают в военном ведомстве США. Теперь это далеко не так.

Как ранее писала «Газета.Ru», все больше государств рассматривают околоземное космическое пространство как потенциальную арену будущих вооруженных конфликтов. Поэтому национальные правительства многих стран разрабатывают собственные инструменты и методы борьбы с оппонентами на орбите.

По мнению американских аналитиков, созданию космических войск в США способствовали как дисбалансы в околоземном космическом пространстве, так и программы вооружения стран-конкурентов.

«В качестве вывода можно сказать только одно - милитаризация космоса неизбежна, как бы не противились этому некоторые политики и ученые. Это дело решенное», - пояснил «Газете.Ru» экс-замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Михаил Ходаренок