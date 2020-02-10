Война на орбите: что известно о космических войсках США

Пентагон представил организационно-штатную структуру космических сил США
В начале этой недели министерство обороны США представило конгрессу начальные предложения по организационно-штатной структуре создаваемых по инициативе Дональда Трампа космических войск. Как будет выглядеть новый род войск в США - разбиралась «Газета.Ru».
Основное внимание в документе, представленном Пентагоном и подписанном министром ВВС Барбарой Барретт 3 февраля, акцентируется на том, чтобы космические силы (КС) США в ходе уточнения своей организационно-штатной структуры испытывали как можно меньше разного рода бюрократических проволочек и при этом не ощущали никаких проблем, связанных с финансированием.
Что касается структуры штаба КС США, предложения министра ВВС предусматривают введение должности заместителя командующего космическими операциями, который будет оказывать помощь командующему космическими операциями генералу Джону Рэймонду в его работе в так называемом Совете по надзору за совместными требованиями, а также наряду с этим выполнять другие ключевые функции.
Согласно плану, Барретт порекомендует одного из высших офицеров вооруженных сил США на должность заместителя командующего, а президент США Дональд Трамп должен официально назначить этого генерала. Кроме того, выдвиженец от Барбары Барретт впоследствии должен быть утвержден американским сенатом.
В плане также предусматривается формирование департамента (офиса) командующего космическими операциями, в который будут входить три директората: первый - по кадрам и материально-техническому обеспечению; второй - ведению операций, в том числе в киберпространстве и разведке; третий будет курировать разного рода планы, программы, тактико-технические требования и заниматься отработкой аналитических документов.
Старший исполнительный директор Патриция Малкахи уже назначена директором по кадрам и материально-техническому обеспечению.
Между тем Барбара Барретт в настоящее время подбирает кандидатуры двух трехзвездных генералов, которые могут быть выдвинуты на должности оставшихся директоратов. Об этом 5 февраля сообщил заместитель командующего Космическими силами генерал-лейтенант Дэвид Томпсон.
«Скорее всего, в самом ближайшем будущем эти назначения состоятся», - добавил он.
«Аппарат командующего космическими операциями уже представил свое первоначальное видение организационно-штатной структуры своего штаба, при этом он отказался дальнейшего перебора вариантов и моделей», - утверждается в соответствующих документах.
Предполагается, что секретариат министра ВВС CША и аппарат командующего космическими операциями примут окончательное решение по организационно-штатной структуре Космических сил к 1 мая 2020 года, пишет Defense News.
В отдельном разделе плана управления общими силами КС, который будет готов к 19 марта, предполагается подробно описать, каким образом разработчики намерены включить в состав космических сил соответствующие компоненты национальной гвардии и другие подразделения организованного резерва.
В докладе об альтернативных закупках вооружения, военной и специальной техники, который должен быть представлен 31 марта, будет в деталях изложено, как наилучшим образом упростить эти функции, выполняемые в настоящее время Центром космических и ракетных систем, Агентством космического развития, Отделом быстрых космических возможностей и другими организациями, отвечающими за закупки космической техники.
Совет по освоению космоса, который проведет свое первое заседание в конце февраля, также поможет определить будущие роли и обязанности этих организаций.
Чтобы оказать помощь в принятии решений об окончательном организационно-штатном облике космических сил, в том числе и в том, как сформировать подразделения и части КС, в январе 2020 года в США было проведено учение, в ходе которого около 100 специалистов по космосу оценили различные варианты структуры космических сил.
В результате этих учений было создано Командование по космической подготовке и укреплению боеготовности, которое будет отвечать за «рост численности профессионалов в области ведения космических боевых действий», разработку космической доктрины и, соответственно, программ боевой подготовки.
Пентагон также намерен создать в организационно-штатной структуре Космических войск несколько центров. Они будут примерно аналогичны Центру надводных операций в ВМС США или Центру по разработке доктринальных документов и установок в ВВС США.
Подобные центры могут заниматься вопросами боевой подготовки, разведки, обучения, тестирования вооружения и военной техники, а также производством различного рода оценок и аналитических документов. В плане указывается, что в бюджете на 2021 год будет запрошено начальное финансирование кадрового состава, необходимого для формирования и последующего функционирования новых центров.
Как ранее писала «Газета.Ru», все больше государств рассматривают околоземное космическое пространство как потенциальную арену будущих вооруженных конфликтов. Поэтому национальные правительства многих стран разрабатывают собственные инструменты и методы борьбы с оппонентами на орбите.
По мнению американских аналитиков, созданию космических войск в США способствовали как дисбалансы в околоземном космическом пространстве, так и программы вооружения стран-конкурентов.
«В качестве вывода можно сказать только одно - милитаризация космоса неизбежна, как бы не противились этому некоторые политики и ученые. Это дело решенное», - пояснил «Газете.Ru» экс-замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.
Михаил Ходаренок