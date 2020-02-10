НАТО не удержит Прибалтику, если Россия начнет наступление

Эксперты считают что Польша должна значительно увеличить свои Вооруженные силы

Западные специалисты в области военного планирования вновь заговорили о возможном нападении Москвы на прибалтийские государства. Они считают, что НАТО рискует быть захваченным врасплох, если Россия когда-либо решит вторгнуться в Прибалтику. И чтобы предотвратить такую опасность необходимо значительно увеличить Вооруженные силы Польши или разместить на ее территории больше американских войск. Об этом написано в недавно опубликованном исследовании Центра стратегических и бюджетных оценок(ЦСБО) под названием «Усиление обороны Восточной границы НАТО ».

«Боеспособные польские силы в сочетании с активным присутствием американских войск в Польше – залог уверенности от нападения России», - говорится в исследовании. Эксперты ЦСБО исходили из того, что Россия может захватить территории Эстонии, Латвии и Литвы, прежде чем НАТО сможет вмешаться в вооруженный конфликт. Это поставит Североатлантический блок в тупиковую ситуацию, - подчеркивается в исследовании. Придется решать сложную дилемму: ввязываться в кровопролитные бои и отвоевывать назад Прибалтику или согласится с завоеваниями Москвы и не предпринимать военных действий. «Последствия проигрыша даже в ограниченной войне с Россией на европейском континенте могут оказаться фатальными для сплоченности альянса», - считают авторы исследования: «Свершившийся факт, особенно в случае неудачного военного ответа НАТО, может геополитически изменить порядок, сложившийся в Европе, и значительно снизить доверие союзников и к обязательствам США в области безопасности в Европе и других регионах, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе».

Главный вопрос состоит в том, как сдерживать вторжение или как на него реагировать? География не на стороне НАТО. Страны Балтии находятся у западной границы России. Логистика российских войск хорошо устроена и пути снабжения и транспортировки войск(операционные линии) налажены и относительно коротки. А военные базы и силы НАТО находятся в основном в Западной Европе и в Соединенных Штатах. Операционные линии альянса растянуты, к тому же Россия может уничтожать войска стран блока на марше, на значительном расстоянии от линии фронта в восточной Европе. Морские транспортные конвои США и Канады, пересекающие Атлантику, также будут находиться под угрозой уничтожения ракетными ударами. У Москвы будет достаточно времени, чтобы подготовить глубоко эшелонированную оборону после захвата Прибалтики.

Польша уже достаточно давно предлагает американцам разместить на своей территории значительные военные силы, для устрашения России. Эксперты ЦСБО считают, что США стоит дислоцировать усиленную моторизованную дивизию в Польше. В исследовании даже есть уточняющая информация, какие структуры должно это соединение иметь. Предлагается включить в ее состав расширенный штаб дивизии(вероятно, для того чтобы, при необходимости, можно было ее развернуть до корпуса или армии), как минимум две ударные бригадные моторизованные тактические группы, пехотный батальон, подразделения артиллерии и противовоздушной обороны, ударную вертолетную бригаду, инженерный батальон, подразделения РЭБ и кибернетической защиты, а также службы тыла, транспорта, склады передового базирования.

В этой оборонительной схеме Польша рассматривается не как младший член НАТО, а в качестве ключа к защите Восточной Европы. Например, польские войска могли бы нейтрализовать российский анклав на Калининграде, обеспечивать операционные линии НАТО и оборонять сувалский коридор.

«Сценарий, в котором Россия стремится захватить сухопутный проход в Калининград через Литву, является примером того, как польские военные могли бы выполнять свою роль», - говорится в исследовании ЦСБО. «При таком сценарии польские военные могут защищать восточную и северо-восточную Польшу от нападений России, поддерживая наземные линии связи внутри Польши, чтобы облегчить перемещение подкреплений НАТО в зону конфликта». Эксперты подчеркивают: «Польша должна как можно скорее заменить устаревшее оборудование советской эпохи новыми возможностями, которые лучше подходят для современной интенсивной войны и лучше интегрируются с другими возможностями НАТО». Все идет к тому, что Варшаве придется сильно раскошелиться на перевооружение и усиление своей армии. И закупка 32 самолетов F-35, это только начало.