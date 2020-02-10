Иран представил новую ракету малой дальности «Раад-500»

Исламская Республика Иран представила в воскресенье, 9 февраля, новую ракету собственного производства «Раад-500». Об этом сообщило агентство ISNA.

Церемония прошла в Тегеране, на ней присутствовали генерал-майор Хосейн Салами и командующий аэрокосмических сил Амир Али Гаджизаде. Военачальники открыли сборочную линию по выпуску ракет, оснащенных усовершенствованным комбинированным двигателем, получившим название Zohair.

Использование композитного двигателя позволило снизить вес ракеты и увеличить дальность на 200 км по сравнению с ракетой «Фатех-110». Радиус поражения «Раад-500» составил 500 км.

В 2018 году Иран приступил к серийному производству собственного истребителя четвертого поколения Kowsar. Самолет оснащен бортовым радиоэлектронным оборудованием четвертого поколения и несет различное вооружение.