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РИА Новости

Борисов рассказал о проблемах при госзакупках электроники

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Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

АНАПА, 7 фев – РИА Новости. Предприятия "Ростеха" смогли в 2019 году выиграть меньше половины запланированных госконтрактов на поставку радиоэлектронной высокотехнологичной продукции по нацпроектам из-за препятствий, созданных заказчиками торгов, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов по итогам посещения военного инновационного технополиса "ЭРА".

"Мы прожили 2019 год - первый год реализации национальных проектов. По направлению высокотехнологичной прибористики - это медицинская техника, телекоммуникации, вычислительная техника, было всего разыграно порядка 300 тысяч лотов на общую сумму 850 миллиардов рублей. У нас есть госкорпорация "Ростех", где сосредоточены основные активы прибористов, институтов, производств, которые работают в этом направлении. Они нацелились в начале года, исходя из достигнутых компетенций, выиграть объем работ на 100 миллиардов рублей. Результат - 45", - сказал он.

По словам Борисова, существующие сейчас объемы преференций отечественным производителям при госзакупках оказались недостаточными.

Ранее вице-премьер раскритиковал существующую практику госзакупок, при которой отечественной продукции не предоставляются необходимые преференции.

По его словам, основными причинами, по которым "Ростех" не смог победить в конкурсах и аукционах, "все те же самые": "демпинг иностранных производителей по цене, хотя продукция по качеству одинаковая, завышенные технические требования заказчиков к аппаратуре, порой излишне завышенные и ориентированные на конкретного поставщика. Либо смешанные лоты, либо условия, которые российская промышленность не в состоянии выполнить по срокам поставки или отсутствию авансирования".

В итоге, отметил вице-премьер, 55 миллиардов рублей в рамках госзакупок ушли иностранным поставщикам. "Они не в виде зарплаты, прибыли для развития предприятий остались в стране, они ушли туда", - сказал он.

"Вот за что мы боремся. Если мы достигли компетенции в определенной области, то нужно предпринимать меры, чтобы эта продукция максимально присутствовала на внутреннем рынке, где мы можем каким-то образом влиять на проникновение этой продукции и поддержать отечественных производителей", - заявил вице-премьер.

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Страны
Россия
Компании
Ростех
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Медицина
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7 комментариев
№1
10.02.2020 03:15
Вы же такую систему создали , что ты теперь ноешь тут ?
+1
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№2
10.02.2020 09:57
Ну для этого нужна политическая воля, а вот этого у наших высоко сидящих сидельцев - НЕТ. Зелёные бумажки залепили глаза.
+1
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№3
10.02.2020 10:56
Вот ведь никогда такого не было и вот опять!!!

Ну надо же, на 5-й год элементарного экономического упражнения на введение в стагнацию и отставание своей промышленности до генералов экономики стали доходить элементарные законы этой самой экономики!.
Может перед тем как делать из генералов, боксёров, фигуристок и кухарок всех этих депутатов, министров и даже .... стоили им прочесть основы введения в экономику"? Ну чтобы после 5-ти лет барахтанья на уровне 1-го курса обучения от них не слышать очередное - "упс.... чё та не палучаеца!"
+3
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№4
10.02.2020 12:30
Цитата, mikeinside сообщ. №1
Вы же такую систему создали , что ты теперь ноешь тут ?
систему создавали под кап систему, а запустили в полусовке. ноль конкуренции и совки у руля, с незыблемым принципом "ты мне, я тебе".
без смены поколений тут ничего не сделать. что бы ты не делал эти люди будут выяснять от кого ты пришел. соответственно все эти "конкурсы" с советской закалкой не будут работать, чё бы там в законодательстве не нарисовали.
0
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№5
10.02.2020 14:18
Цитата, Telnet сообщ. №4
систему создавали под кап систему, а запустили в полусовке. ноль конкуренции и совки у руля, с незыблемым принципом "ты мне, я тебе".
без смены поколений тут ничего не сделать. что бы ты не делал эти люди будут выяснять от кого ты пришел. соответственно все эти "конкурсы" с советской закалкой не будут работать, чё бы там в законодательстве не нарисовали.

да-да... не надоела это мантра, что виноват "совок" ?
А может быть это как раз в СССР не смогли избавиться от буржуазных подходов, потому и рухнула система? Нельзя усидеть на 2х стульях.

Да в СССР были свои меры протекционизма. Так они не только в СССР. Они везде были. Это целый период истории, начавшийся с меркантилизма. Это капиталисты придумали и применяли. И через это грабили весь мир, подкрепляя экономические меры "дипломатией канонерок".

Так же как в СССР, в США есть и был лоббизм. Считай те же связи, только через чемодан денег. Есть и конкуренция. Или у нас КБ не конкурировали?
Да не было у СССР столько ресурсов, сколько у Запада, грабившего весь мир веками. Вот и все причины. Пока СССР после войны в лаптях строил ракеты, чтобы избежать участи американских индейцев, нажившиеся на 1,2 мировых войнах штаты вышли в экономике за стратосферу. И утащили туда своих союзников. Поэтому там было кому конкурировать. А у нас далеко не везде. Потому что ресурсов не было. И технологий многих не было. В двигателестроении, станкостроении так и не смогли догнать. В этом причина, а не в конкурсах с советской закалкой.

А может вы давно телек не включали? Не замечаете как Трамп вторгается в зону конкуренции, применяя методы прошлых веков? Так вы ему посоветуйте дать полную свободу конкуренции. Вдруг он послушает такой "гениальный" совет.
+2
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№6
10.02.2020 16:29
Цитата, VK сообщ. №5
да-да... не надоела это мантра, что виноват "совок" ?
это не мантра, это личный опыт. все что крупнее ларька интересуется исключительно "вы от кого". абсолютно все в экономике построено на связях и доступе к гос-кормушкам.
и дело не в строе. дело в людях. помести их социализм, они и там все что можно обнесут забором и сделают "ведомственным"

Цитата, VK сообщ. №5
А может быть это как раз в СССР не смогли избавиться от буржуазных подходов, потому и рухнула система? Нельзя усидеть на 2х стульях.
кроме ссср был китай, была куба, гдр. свернули социализм то не только в ссср.

Цитата, VK сообщ. №5
Так же как в СССР, в США есть и был лоббизм.
он у них под относительным контролем гос-ва и люди. люди там не пытаются выжечь все в попытке хапнуть вот прямо сейчас. при этом они там достаточно жадные, что бы строить бизнес с горзонтом в десятки лет.
IBM оставил место майкрософт, майкрсофт не убил эпл и облака. по факту интел вместе с вояками вполне сотрудничает с голадским ASML, япония выпускает американские процессоры на  SPARK архитектуре, эпл не стесняется ARM ядер. когда гугл просил денег на свой старт, никто не спрашивал "вы от кого?"

а в РФ вот прямо сейчас без связей ничего серьезней ларька не поднять.
0
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№7
10.02.2020 18:49
Цитата, q
По словам Борисова, существующие сейчас объемы преференций отечественным производителям при госзакупках оказались недостаточными.
Какие преференции у отечественных производителей при госзакупках существуют сейчас и какие нужно добавить, чтобы они стали достаточными?
0
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