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Военно-промышленный курьер

Диверсантов встретили под водой

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Источник изображения: vpk-news.ru

Отряд противодействия диверсионным силам и средствам Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота в Кронштадте продемонстрировал свои возможности.

На первом этапе учений водолазы в полном снаряжении выполнили упражнения по подводному плаванию в учебном бассейне. Были отработаны приемы боя с холодным оружием одиночных водолазов и в составе боевых групп. Затем военнослужащие отряда отработали водолазные спуски и элементы подводного ориентирования, а также провели поиск и обезвреживание диверсионных средств.

На следующем этапе бойцы в тире выполнили стрельбы из личного оружия, а также из бесшумного пистолета ПБ по мишеням, имитирующим диверсионную группу, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. Заключительным этапом учений стали тренировки по рукопашному бою. В спортивном зале специалисты отряда совершенствовали приемы нападения и обороны, ближнего боя с применением холодного оружия и уничтожения условного противника без оружия в минимально короткие сроки.

Подразделение по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами функционирует в местах базирования Ленинградской ВМБ и предназначено для обеспечения защиты кораблей и подводных лодок БФ. На вооружении отряда ПДСС стоят быстроходные лодки и катера, современные образцы водолазного снаряжения, гидроакустические приборы и спецоружие для ведения боя как на суше, так и под водой.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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