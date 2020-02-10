Кризис в Идлибе: как прошли переговоры России и Турции

Стали известны детали переговоров России и Турции по Идлибу

Россия и Турция завершили переговоры в Анкаре по поводу ситуации в сирийском Идлибе. Детали трехчасовой встречи представителей двух стран неизвестны. Ранее на севере Сирии произошли боестолкновения между турецкой и сирийской армиями.

В Анкаре завершились переговоры российской и турецкой делегаций по поводу ситуации в сирийской провинции Идлиб. Как сообщает турецкий телеканал Haberturk, встреча прошла в субботу, 8 февраля, продлилась три часа, детали переговоров пока что неизвестны.

Стороны представляли заместители глав министерств иностранных дел России и Турции - Сергей Вершинин и Седат Онал. Также в переговорах участвовал спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Было принято решение продолжить переговоры на следующей неделе. Сообщается также, что Турция настаивала на сохранении своих наблюдательных пунктов в Идлибе.

Между тем телеканал Skynews Arabia сообщил, что на следующий день после переговоров конвой турецкой военной техники пересек сирийскую границу и вошел в Идлиб. В колонну включены танки, бронемашины и обоз с боеприпасами. Точное количество вошедшей на территорию САР техники не установлено.

Боетолкновения между турками и сирийцами произошли в начале февраля на северо-западе Сирии. Агентство SANA сообщило об освобождении бойцами Сирийской Арабской армии сразу 22 населенных пунктов в окрестностях города Саракиб в провинции Идлиб. Бои, согласно сообщению, велись с силами окруженных там боевиков.

По данным минобороны Турции, 3 февраля правительственные силы Сирии атаковали турецкую сторону в провинции, в результате чего погибли несколько военных и гражданских лиц из Турции. Погибли восемь человек: три гражданских лица и пять военных.

Идлиб - единственный регион Сирии, с 2012 года находящийся под контролем незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана так называемая «северная зона деэскалации», куда эвакуировались боевики из Восточной Гуты и с юга Сирии. На территории провинции расположены 12 наблюдательных постов турецкой армии.

На следующий день после боев президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии.

Главы двух государств признали, что необходимо неукоснительно соблюдать двусторонние договоренности по Идлибу, то есть наращивать совместные усилия по нейтрализации экстремистов.

Путин обратил внимание, что в этом регионе активизировались террористические группировки, атаки которых привели к многочисленным жертвам среди мирного населения. «В связи с этим собеседники условились принять безотлагательные меры, прежде всего, по линии министерств обороны России и Турции, в целях дальнейшего повышения эффективности координации действий в Сирии», - указали в сообщении Кремля.

Причем накануне президент Турции посоветовал Москве не стоять на пути турецких военных. «С российскими коллегами наши главы МИДа, минобороны, разведки находятся в контакте. До наших российских коллег был донесен сигнал «не переходите нам дорогу», - сказал глава государства.

Впрочем, в Минобороны России подчеркнули, что сирийское воздушное пространство находится под контролем Военно-космических сил РФ.

На следующий день после переговоров с Путиным Эрдоган потребовал от правительства Сирии незамедлительно вывести свои войска за пределы турецких позиций. «Нападение на наших военных начинает новую эпоху в Сирии. Мы не можем допустить, чтобы подобное продолжалось. Если режим в течение февраля не отведет своих военных за пределы наших наблюдательных пунктов, то Турция будет вынуждена сделать это сама», - подчеркнул турецкий президент.

Министерство обороны Сирии в ответ также опубликовало заявление, в котором предупредило, что любая атака вооруженных сил Турции по окрестностям Алеппо непременно повлечет за собой ответ.

Провинция Идлиб до сих пор страдает от боевых действий - еще в конце декабря ООН сообщила, что всего лишь за три дня от обстрелов пострадали 39 населенных пунктов на севере Хамы, на юге Идлиба и на западе Алеппо, а 47 подверглись прямым обстрелам.

ООН удалось договориться о шестичасовом прекращении огня, благодаря чему эти районы смогли покинуть более чем 2,5 тыс. человек. Организация продолжает вести переговоры со всеми сторонами, с тем чтобы обеспечить всем желающим уйти из зоны обстрелов возможность сделать это, не подвергаясь опасности.

Иван Жуковский