США признали отставание от России в области вооружений, пишут СМИ

МОСКВА, 7 февраля/ Радио Sputnik. В России может появиться первая в мире беспилотная атомная подводная лодка, США не располагают технологиями для разработки подобного вооружения, пишет Forbes.

Как отмечают авторы статьи, преимущество подводного флота США заключается в автономности субмарин и многочисленной обслуживающей команде, тогда как российские команды подводных лодок менее многочисленные.

"Однако если революция в области робототехники начнет подталкивать мир к созданию субмарин без команды на борту, то у России будет преимущество", – подчеркивают авторы издания.

Внимание Forbes также привлек создаваемый в России подводный аппарат "Посейдон". По мнению авторов издания, "Посейдон" представляет собой оружие, поскольку он не предусматривает возвращение на базу после нанесения удара. Так, российская разработка оснащена атомной энергоустановкой и мощнейшей ядерной боеголовкой, из-за которой была прозвана в ряде СМИ оружием "Судного дня".

Кроме того, авторы статьи упоминают автономный подводный реактор, предназначенный для продолжительных операций. В частности, конструкторское бюро "Малахит" предложило использовать его на подводных лодках, что позволит сделать двигательную установку аппарата полностью автономной, в то время как команда будет заниматься другими задачами.

Таким образом, отмечает издание, сегодня Россия имеет возможность соединить атомные турбинные генераторы с технологией дронов для создания первой в мире ударной необитаемой атомной подводной лодки. Подобный дрон может быть менее эффективным в сравнении с имеющимися субмаринами, однако он определенно будет дешевле. Преимуществом станет и то, что такие подлодки будут иметь неограниченную продолжительность миссий.

Авторы Forbes считают, что у России данные технологии появятся значительно раньше, поскольку существующие западные атомные реакторы разрабатывались для субмарин с командой на борту и для создания нового реактора потребуется значительное время и средства.

Ранее в эфире радио Sputnik военный эксперт объяснил тревогу США из-за подлодок России в Атлантике.