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РИА Новости

Эспер объяснил установку ядерных зарядов малой мощности на подлодках

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Министр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США Марк Эспер.
Источник изображения: © AP Photo / Manuel Balce Ceneta

ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США размещают ядерные заряды малой мощности на подлодках для того, чтобы иметь возможность сдерживать конфликты с разными странами.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва встревожена размещением ядерных зарядов малой мощности на подлодках США. По его словам, это "отражение того, что США реально понижают ядерный порог, и что они допускают для себя ведение ограниченной ядерной войны и победу в этой войне".

"Ядерные заряды малой мощности предоставляют президенту, верховному главнокомандующему, разные возможности. Мы всегда хотим предоставлять разные варианты, позволяющие нам сдержать конфликт", - сказал он на пресс-конференции в Пентагоне, отвечая на заявление со стороны МИД РФ.

Марк Эспер

Эспер подчеркнул, что таким образом США хотят "сдерживать конфликт с любой страной". "Но при необходимости мы хотим быть в состоянии победить", - добавил глава Пентагона.

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Ядерный щит
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