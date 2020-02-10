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РИА Новости

Эксперт объяснил, зачем в НАТО заявили о российской угрозе в космосе

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Виктор Литовкин
Виктор Литовкин.
Источник изображения: RFE/RL

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Североатлантический альянс, в частности, США пытается легализовать вывод в космос своего оружия и хочет оправдать это "маневрами" России и Китая. Такое мнение в разговоре с RT выразил полковник в отставке Виктор Литовкин.

"США хотят провести через ООН, через Совбез согласие на милитаризацию космоса. Даже если не будет согласия <...>, то они хотят как бы оправдывать милитаризацию космоса этой якобы виной России и Китая", — рассказал эксперт.

По его словам, "если американцы кого-то в чем-то обвиняют, значит, они уже это сделали".

Ранее глава стратегического командования НАТО по трансформации генерал Андре Ланата заявил, что Западу угрожает опасность в космосе, так как неподалеку от их спутников космические аппараты России и Китая проводят маневры.

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Россия
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