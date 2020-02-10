В Ираке: В стране действует американо-израильский проект по недопущению объединения страны

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Один из лидеров шиитской милиции Ирака Каис Хазали дал свою оценку положению дел в стране на данный момент. По его словам, иракские армия и правительство сегодня находятся под тотальным контролем со стороны ЦРУ.

Каис Хазали отметил, что на сегодняшний день в Ираке действует «американо-израильский проект», задачей которого является недопущение объединения страны под единым флагом.

Хазали:

Американо-израильский проект в Ираке имеет своей целью постоянное провоцирование внутрииракских конфликтов – так, чтобы ни у одной из местных сил не было возможности заняться объединением иракского народа, восстановлением полноценной независимости страны.

Такое заявление один из лидеров шиитского ополчения Ирака сделал в эфире иракского телеканала «Аль-Ахад».

В Ираке отмечают, что на данный момент целью ЦРУ является ослабление позиций «Аль-Хашд аш-Шааби», так как всё большее число иракцев поддерживают шиитские вооружённые формирования.

По словам Каиса Хазали, ЦРУ и Моссад сознательно инкорпорируют в состав протестующих против американского военного присутствия в Ираке своих провокаторов, которые в ходе мирного протеста переходят к применению оружия, поджогам официальных представительств и т.п.

Хазали:

Цель у них одна – оправдать американское военное присутствие здесь и выставить силы «Аль-Хашд аш-Шааби» в качестве «главных деструктивных сил Ирака».