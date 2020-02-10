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РИА Новости

"Испугаться не успеешь": пять типов боеприпасов, не оставляющих шансов

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Тяжелая огнемётная система залпового огня ТОС-1а "Солнцепек" во время динамической экспозиции на выставке "Армия России – завтра" в рамках IV Междунар
Тяжелая огнемётная система залпового огня ТОС-1а "Солнцепек" во время динамической экспозиции на выставке "Армия России – завтра" в рамках IV Международного военно-технического форума «"Армия-2018" в Кубинке.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 09 фев — РИА Новости, Николай Протопопов. Высокопрочные металлы, токсичные самовоспламеняющиеся материалы и объемные взрывы — современные армии располагают множеством самых разных боеприпасов, которые по принципу действия сильно отличаются от обычных свинцовых пуль, фугасных снарядов и авиабомб. Некоторые запрещены международными конвенциями. О самых необычных образцах — в материале РИА Новости.

Осколочное облако

Разрывные пули FRAG-12 для дробовиков английские оружейники разработали в середине 1990-х. Каждая начинена взрывчаткой. Главное предназначение таких мини-снарядов — нанесение урона автомобилям и легкобронированной технике, вскрытие металлических дверей, уничтожение целей за препятствиями, а также психологическое воздействие на противника.

Принцип работы FRAG-12 чем-то напоминает стрельбу из противотанковых ракетных установок. Для большей стабильности в полете пуля оснащена раскрывающимся оперением — четыре небольших крылышка у основания. Взрыватель взводится на расстоянии нескольких метров от цели, при столкновении с препятствием происходит детонация.

Боеприпас FRAG-12

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Существует три типа патронов FRAG-12: с фугасной, осколочно-фугасной и бронебойно-фугасной боевой частью. Все они заставляют противника нести ощутимые потери, пробивая бронежилеты и бронированные стекла. А если такими боеприпасами, к примеру, обстрелять окна, то находящееся за ними помещение за доли секунд наполнится тысячами осколков. Дальность стрельбы — порядка двухсот метров.

FRAG-12 можно зарядить практически в любой гладкоствол, однако максимально эффективно патрон покажет себя в сочетании с автоматическим дробовиком AA-12. Под него он и проектировался. За счет высокой скорострельности и вместимости магазина вокруг цели создается целое облако смертоносных осколков. В свободной продаже патронов FRAG-12 нет — они поставляются исключительно военным и спецслужбам.

"Серебряная пуля" для танка

В 1970-х американские инженеры разработали особый снаряд для танков "Абрамс", орудиям которых, по мнению Пентагона, не хватало огневой мощи и пробиваемости для уничтожения тяжелых советских бронемашин.

Бронебойные сердечники таких снарядов выполнены из обедненного урана — металла, плотность которого превышает плотность железа в два с половиной раза. К тому же он дешевле и, в отличие от вольфрама, проще в производстве. Позже урановые 30-миллиметровые боеприпасы получила и авиация США — они входили в боекомплект штурмовиков A-10 Thunderbolt.

Самолет A-10 Thunderbolt II

Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force/ Master Sgt. William Greer

Преимущество уранового снаряда — в его прочности: попадая в цель, он не так сильно деформируется, как стальной. За счет чего даже при выстреле с двух километров легко прошивает броню толщиной более семисот миллиметров. Кроме того, уран обладает высокой пирофорностью, то есть способностью к воспламенению при соприкосновении мелких частиц с воздухом. Таким образом, пробивая борт танка, снаряд еще и инициирует внутри пожар.

И хотя урановые "подкалиберники" имеются в арсеналах многих стран мира, включая Россию, в боевых условиях их широко применяли только вооруженные силы США, Великобритании и войска НАТО. Американские танкисты использовали такие боеприпасы в Ираке, Ливии и Сирии и других странах.

Семиствольная автоматическая пушка GAU-8 Avenger на самолете A-10 Thunderbolt II

Источник изображения: CC BY 3.0 / Mrkoww or Matthew Zalewski /

В частности, при бомбардировках Югославии в 1999-м выпущены тонны 30-миллиметровых авиационных снарядов с урановой "начинкой". Согласно исследованиям сербских ученых, из-за этого обширные территории в стране подверглись радиоактивному загрязнению.

Термобарический налет

Боеприпасы объемного взрыва, или, как их еще называют, термобарические, нашли широкое применение во многих армиях мира. К наиболее известным и эффективным образцам боевой техники, стреляющей такими снарядами, можно отнести российские тяжелые огнеметные системы "Буратино" и "Солнцепек".

Главные поражающие факторы термобарических боеприпасов — высокая температура и сильный перепад давления. Взрывная волна тут вторична. На подлете к цели снаряд подрывается небольшим зарядом и распыляет горючее вещество на площади нескольких тысяч квадратных метров. Спустя секунды это облако воспламенятся с помощью второго детонатора. Давление в области взрыва сначала резко растет, а затем падает.

Пуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А "Солнцепек"

Источник изображения: © РИА Новости / Александр Вильф

Благодаря тому, что горючая смесь легко проникает в зоны, недоступные для осколочных снарядов, объемно-детонирующие боеприпасы подходят для уничтожения укрепленных блиндажей, бункеров и долговременных огневых точек. Их неоднократно применяли в локальных конфликтах последних лет, в том числе в Сирии.

Впрочем, есть тут и свои ограничения. Например, эффективность боеприпасов объемного взрыва зависит от погодных условий — в сильный дождь, снегопад или ветер аэрозольное облако распыляется гораздо хуже, соответственно, сокращается и зона поражения.

Запрещенный фосфор

Еще одно необычное изобретение военных инженеров — боеприпасы с белым фосфором. За поражающие качества и последствия использования это оружие быстро попало в список запрещенных. Фосфор начали применять еще в Первую мировую — им начиняли гранаты, артиллерийские снаряды и авиабомбы.

Американский штурмовик A-1E сбрасывает фосфорную бомбу в ходе войны во Вьетнаме, 1966 год

Источник изображения: © Фото : public domain

Температура активного горения белого фосфора достигает 1200 градусов. При воспламенении выделяется большое количество густого токсичного дыма. А потушить фосфор сложно, так как при соприкосновении с кислородом он горит даже в воде. Попадая, например, на кожу человека легко самовоспламеняется и приводит к чрезвычайно глубоким и обширным ожогам. Известны случаи, когда фосфор загорался в телах раненых бойцов прямо на операционном столе.

Тем не менее запрет на применение фосфорных боеприпасов соблюдают не все страны. США, в частности, не спешат утилизировать запасы такого оружия, напротив — модернизируют его. Американцы применяли белый фосфор по всему миру — во Вьетнаме, Южной Америке, на Ближнем Востоке. Один из последних известных случаев использования белого фосфора — сирийский город Хаджин, который подвергся бомбардировке американских ВВС в 2018-м.

Свинцовый "цветок"

Первые экспансивные боеприпасы начали применяться еще в конце XIX века. Тогда солдаты просто делали на кончике пули крестообразные надрезы. Попадая в цель, такая пуля деформировалась и наносила больше повреждений, нежели обычная.

Эффект раскрывшегося цветка достигается и другими способами. Например, к этому приводит отсутствие твердой оболочки — мягкий свинец сминается в теле жертвы, увеличиваясь в диаметре. Или в пуле создается полость с пластиковой заглушкой, которая играет роль клина, раскрывающего ее изнутри.

Стреляная экспансивная пуля на фоне патрона

Источник изображения: © Фото : Oleg Volk

У экспансивных боеприпасов есть один существенный недостаток — малая пробивная способность, они фактически бесполезны против бронежилетов или укрытий. Классические оболочечные пули в этом смысле куда более эффективны.

Впрочем, уже через несколько лет массового применения патроны с экспансивными пулями попали под запрет в вооруженных конфликтах из соображений гуманности. Сегодня они применяются только охотниками на крупного зверя, полицейскими или специальными подразделениями. Одним словом, там, где требуется высокое останавливающее действие.

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1 комментарий
№1
10.02.2020 16:26
Цитата, q
бронебойно-фугасной
В смысле, кумулятивно-осколочная?
0
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