"Самая масштабная в истории". Иран сообщил о попытке кибератаки

МОСКВА, 9 февраля/ Радио Sputnik. Иран сообщил об отражении самой масштабной кибератаки, ее целью было создание неполадок в работе интернета в стране.

С соответствующим заявлением выступил замминистра информационных и коммуникационных технологий Ирана Хамид Фатахи. По его словам, в настоящий момент наблюдается вторая волна кибератаки.

Власти страны сообщили о кибератаке, которая прошла в субботу днем. Атака вызвала сбой в работе интернета у ряда операторов и продолжалась около часа.

"Хакеры-наемники провели против инфраструктуры страны самую масштабную атаку, которой подвергался Иран в своей истории", – говорится в сообщении чиновника на странице в Twitter.

В эфире местного телеканала замминистра отметил, что кибератака носила организованный характер. Он выразил надежду, что Ирану удастся успешно противостоять этой волне, передает РИА Новости.

Иран уже подвергался мощной кибератаке в декабре прошлого года.

Ранее радио Sputnik сообщило, что МВД признало промах по киберпреступлениям.