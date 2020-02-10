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РИА Новости

Превосходит аналоги. СМИ изучили возможности танка Т-90М "Прорыв-3"

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Танк Т-90М на учениях "Запад-2017" в Ленинградской области
Танк Т-90М на учениях "Запад-2017" в Ленинградской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Герасимов

МОСКВА, 9 февраля/ Радио Sputnik. СМИ сравнили новый российский танк Т-90М "Прорыв-3" с основными конкурентами на этом рынке по соотношению цена-качество, передает URA.ru.

Конкурентами российской боевой машины являются танк США Abrams, французский Leclerc и немецкий Leopard 2.

Издание "Белновости" отмечает, что предшественник "Прорыва-3" превосходит зарубежные аналоги по параметрам "цена-качество". По словам автора статьи, танк представляет собой глубокую модернизацию Т-90, а также отличается повышенными боевыми и эксплуатационными характеристиками.

Так, башенный модуль машины выполнен с многослойным бронированием. Он оснащен 125-миллиметровым орудием 2А82-1М. Также на "Прорыве-3" размещена зенитная установка с 12,7-миллиметровым пулеметом "Корд МТ", которую можно запускать дистанционно, говорится в публикации.

На танке установлена система управления огнем "Калина" и панорамный командирский прицел ПК ПАН. На Т-90М даже предусмотрена возможность использования видеокамер, обеспечивающих обзор практически на 360 градусов. Т-90М "Прорыв-3" весит не больше 50 тонн и способен развивать скорость до 60 км/ч.

Танк обладает устойчивостью к любым метеоусловиям.

Ранее радио Sputnik сообщило, что танк Т-90М "Прорыв" успешно завершил все испытания.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Франция
Продукция
Leclerc
Leopard-2
M1 Abrams
Калина СУО
Корд
Т-90 "Владимир"
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3 комментария
№1
10.02.2020 03:31
За эти слова , превосходит аналоги - надо сажать
-1
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№2
10.02.2020 08:07
"Танк обладает устойчивостью к любым метеоусловиям" Эта фраза выдает в нем настоящий аналоговнет! "Убийца Абрамса" забыли добавить.)))))
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№3
10.02.2020 10:21
... случае военного конфликта между Россией и США боевые действия будут проходить в Восточной Европе, где протекает множество рек. По этой причине для отправки подкреплений или для отступления войскам Североатлантического альянса придется использовать мосты, которые редко могут выдерживать вес более 55 тонн, передает РИА «Новости».
https://vz.ru/news/2020/2/10/1022824.html

Для диванных ночных янаралов.
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