Превосходит аналоги. СМИ изучили возможности танка Т-90М "Прорыв-3"

МОСКВА, 9 февраля/ Радио Sputnik. СМИ сравнили новый российский танк Т-90М "Прорыв-3" с основными конкурентами на этом рынке по соотношению цена-качество, передает URA.ru.

Конкурентами российской боевой машины являются танк США Abrams, французский Leclerc и немецкий Leopard 2.

Издание "Белновости" отмечает, что предшественник "Прорыва-3" превосходит зарубежные аналоги по параметрам "цена-качество". По словам автора статьи, танк представляет собой глубокую модернизацию Т-90, а также отличается повышенными боевыми и эксплуатационными характеристиками.

Так, башенный модуль машины выполнен с многослойным бронированием. Он оснащен 125-миллиметровым орудием 2А82-1М. Также на "Прорыве-3" размещена зенитная установка с 12,7-миллиметровым пулеметом "Корд МТ", которую можно запускать дистанционно, говорится в публикации.

На танке установлена система управления огнем "Калина" и панорамный командирский прицел ПК ПАН. На Т-90М даже предусмотрена возможность использования видеокамер, обеспечивающих обзор практически на 360 градусов. Т-90М "Прорыв-3" весит не больше 50 тонн и способен развивать скорость до 60 км/ч.

Танк обладает устойчивостью к любым метеоусловиям.

Ранее радио Sputnik сообщило, что танк Т-90М "Прорыв" успешно завершил все испытания.