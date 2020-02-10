Не бабахает: почему США отключили "робота Апокалипсиса"

В связи с недавним тестовым запуском межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III американское издание Air Force Magazine рассказало о том, как работает (вернее, не работает) автоматическая система нанесения ответного ядерного удара ERCS.

Она встала на боевое дежурство в 1963 году. Задачей ERCS является нанесение ответного удара всей мощью ракетно-ядерного арсенала Соединенных Штатов в случае, если руководство страны уничтожено, а командные пункты Стратегических сил выведены из строя. Иначе говоря, некому нажать на "красную кнопку".

ERCS предназначена для работы с баллистическими ракетами, установленными в шахтах. В критический момент на низкую околоземную орбиту выводится командная ракета. Она пролетает над позиционными районами МБР, транслируя команду на запуск ракет. Для того, чтобы понять, что момент настал, электроника каждые шесть часов запрашивает расчеты пусковых установок. Если ты в течение 10 минут не отвечают, ERCS считает, что люди мертвы, и переходит в автоматический режим.

Однако в 1991 году в связи с окончанием холодной войны тогдашний президент США Джордж Буш-Старший распорядился отменить дежурство в режиме "ядерной тревоги". Устаревшие командные ракеты извлекли из шахт, а их роль взяли на себя летающие командные пункты E-6B (их называют "самолетами Судного дня") с системой управления запуском ракет.

Сейчас ERCS функционирует в урезанном виде. Компьютеры по-прежнему четыре раза в сутки запрашивают расчеты. Но если те не ответят, ничего не произойдет: для старта ракеты необходимо получить код запуска с E-6B, которым также управляют люди. Кроме того, во избежание несчастных случаев американские МБР шахтного базирования по умолчанию нацелены на безлюдные районы Тихого океана и перед боевым запуском в них необходимо ввести координаты цели.

Однако в ближайшие годы США планируют обновить систему управления своим ядерным арсеналом. Возможно, отмечает издание, при этом будет восстановлена работоспособность и ERCS.

Ее российский аналог, система "Периметр" находится на боевом дежурстве и недавно модернизирована. Работает она так: спрятанный в толще уральских гор суперкомпьютер постоянно анализирует информацию, получаемую от системы предупреждения о ракетном нападении и тысяч рассеянных по стране датчиков, радиационных и сейсмических. Если СПРН докладывает о массированном запуске баллистических ракет, а следом датчики сообщают о сейсмических толчках и радиационном заражении, "Периметр" делает вывод, что по территории РФ нанесен ракетно-ядерный удар. И сообщает об этом руководству страны посредством системы связи и управления "Казбек" (она находится в ядерных чемоданчиках президента, министра обороны и начальника Генерального штаба).

Если чемоданчики не отвечают, система запрашивает командный пункт РВСН. В случае, когда и он молчит, "Периметр" предлагает принять решение людям, которые находятся в его бункере. Если и здесь нет ответа, электроника начинает действовать самостоятельно.

Антон Валагин