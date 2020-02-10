Посадку уходящего от обстрела самолета на базе Хмеймим сняли на видео

В интернете появилось видео вынужденной посадки и взлета пассажирского Airbus. Чтобы не попасть под обстрел, лайнер, направлявшийся в Дамаск, приземлился 6 февраля на российской авиабазе Хмеймим.

Соответствующие кадры с камер авиабазы и комментарии к видео обнародовал телеканал "Звезда".

Видео посадки и взлета пассажирского Airbus на авиабазе Хмеймим.В момент авианалета Израиля, когда сирийские средства противовоздушной обороны вели огонь с использованием ракетных комплексов, пассажирский лайнер сирийских авиалиний Airbus-320 заходил на посадку аэропорт Дамаска. pic.twitter.com/4owJJcOjFb — Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) February 9, 2020

На борту чудом уцелевшего лайнера находились 172 пассажира из Ирана, Ирака и Сирии, которые совершали паломничество по святым местам. Во время воздушного удара со стороны Израиля были задействованы сирийские ПВО. Именно в этот критический момент пассажирский самолет заходил на посадку.

Благодаря профессионализму и оперативности диспетчеров и автоматизированной системе управления воздушным движением Airbus вовремя вывели из зоны поражения зенитного огня, после чего самолет благополучно приземлился на базе в Хмеймиме.

Как сообщили в Минобороны России, в 2.14 мск диспетчеры аэропорта Дамаска передали экипажу самолета, приближавшегося к городу, сигнал "Опасность" из-за ракетных ударов. А уже в в 2.15 самолет изменил маршрут. Военное командование ВС РФ на авиабазе Хмеймим, получив запрос на разрешение экстренной посадки, одобрило его и предоставило пассажирскому самолету воздушный коридор. И, судя по всему, все это спасло жизни пассажиров и членов экипажа.

Лайнер приземлился в 2.55, а после обстрела - в 4.32 вновь вылетел в аэропорт Дамаска.

Как отметили в Минобороны России, комментируя случившееся, израильские РЛС имели представление о воздушной обстановке, но все равно удар был нанесен. При этом пассажирский лайнер использовался как прикрытие или блокирование, которое должно было препятствовать действиям сирийских средств ПВО.

Руслан Мельников