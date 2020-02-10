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Интерфакс-АВН

Российский стелс-фрегат "Адмирал Касатонов" испытал комплекс радиоэлектронной борьбы

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Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350. Санкт-Петербург, август 2019 года
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350. Санкт-Петербург, август 2019 года.
Источник изображения: ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь"

Москва. 9 февраля. ИНТЕРФАКС - Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" выполнил очередной этап государственных ходовых испытаний на Северном флоте, на корабле проверили комплекс радиоэлектронной борьбы, сообщила пресс-служба Северного флота.

"В полигонах флота в Баренцевом море экипаж корабля отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что данные комплексы обеспечивают оборону корабля от атак высокоточного ракетного оружия.

На минувшей неделе фрегат успешно испытал зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут", а также радиотехнические системы. Облёт фрегата выполнили экипажи самолётов Су-24 и Ан-26 авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота на различных высотах и дистанциях.

Испытания фрегата "Адмирал флота Касатонов" на Северном флоте начались 20 ноября в Белом море. Они проходят в несколько этапов. Ранее был испытан комплекс ракетного вооружения фрегата со стрельбами крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по береговой и морским мишеням.

В начале декабря прошлого года экипаж фрегата выполнил межбазовый переход из Северодвинска в Североморск и провёл серию испытаний в Баренцевом море. В частности моряки отработали взаимодействие с авиацией и подводными лодками, испытали радиотехническое вооружение и гидроакустический комплекс.

После завершения всего комплекса государственных ходовых испытаний и подписания приёмного акта корабль будет принят в состав ВМФ России. Ожидается, что фрегат будет зачислен в состав одного из соединений надводных кораблей Северного флота.

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен с применением снижающих заметность технологий "stealth" (невидимка) на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.

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Страны
Россия
Продукция
Ан-26
П-800 Оникс
Су-24
Компании
Северная верфь
СПКБ
Проекты
22350
Калибр КР
пр. 1155
СФ
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