Российский стелс-фрегат "Адмирал Касатонов" испытал комплекс радиоэлектронной борьбы

Москва. 9 февраля. ИНТЕРФАКС - Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" выполнил очередной этап государственных ходовых испытаний на Северном флоте, на корабле проверили комплекс радиоэлектронной борьбы, сообщила пресс-служба Северного флота.

"В полигонах флота в Баренцевом море экипаж корабля отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что данные комплексы обеспечивают оборону корабля от атак высокоточного ракетного оружия.

На минувшей неделе фрегат успешно испытал зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут", а также радиотехнические системы. Облёт фрегата выполнили экипажи самолётов Су-24 и Ан-26 авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота на различных высотах и дистанциях.

Испытания фрегата "Адмирал флота Касатонов" на Северном флоте начались 20 ноября в Белом море. Они проходят в несколько этапов. Ранее был испытан комплекс ракетного вооружения фрегата со стрельбами крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по береговой и морским мишеням.

В начале декабря прошлого года экипаж фрегата выполнил межбазовый переход из Северодвинска в Североморск и провёл серию испытаний в Баренцевом море. В частности моряки отработали взаимодействие с авиацией и подводными лодками, испытали радиотехническое вооружение и гидроакустический комплекс.

После завершения всего комплекса государственных ходовых испытаний и подписания приёмного акта корабль будет принят в состав ВМФ России. Ожидается, что фрегат будет зачислен в состав одного из соединений надводных кораблей Северного флота.

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен с применением снижающих заметность технологий "stealth" (невидимка) на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.