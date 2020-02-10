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WarSpot

Австралия покупает стелс-ракеты

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Источник изображения: warspot.ru

Австралия сможет поражать корабли противника с расстояния в 1000 км. Вчера, 8 февраля, портал navyrecognition.com сообщил о том, что Государственный департамент США одобрил запрос Минобороны Австралии на 200 ракет AGM-158C LRASM.

Потенциальная сделка оценивается в $990 млн. За эти деньги Минобороны Австралии может закупить 200 ракет AGM-158C LRASM, 11 учебных боеприпасов, а также получить полный спектр сопутствующих услуг. Носителями стелс-ракет в австралийской армии будет семейство истребителей F-18.

Ракета AGM-158C LRASM на истребителе F/A-18 Super Hornet

Источник изображения: navyrecognition.com

Ракета AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile — противокорабельная ракета большого радиуса действия) разработана и производится корпорацией Lockheed Martin по заказу Минобороны США. Работы по созданию крылатых ракет LRASM начались в 2009 году, в 2013 году они прошли первые испытания, а спустя год ими вооружили некоторые корабли американских ВМС.

AGM-158C разработаны для замены , состоящих на вооружении американской армии с 1977 года. Новые ракеты имеют форму и покрытие, снижающие радиолокационную заметность, и оснащены датчиками, позволяющими самостоятельно обнаруживать и идентифицировать цели в заданном квадрате, а также «общаться» с другими ракетами, распределяя цели между собой. Согласно техническому описанию, ракета LRASM несёт боевой заряд массой 450 кг и может преодолевать расстояние до 1000 км. AGM-158C оснащается турбовентиляторным двигателем Williams International F107-WR-105, который обеспечивает ей манёвренный полёт на дозвуковой скорости.

LRASM является ответвлением проекта JASSM, работа над которым началась в 90-е годы. В его рамках разрабатывалась крылатая стелс-ракета класса «воздух-земля», способная с высокой точностью поражать объекты на большом расстоянии. В 2010 году на вооружение американской армии поступили ракеты -ER (AGM-158B). Новый боеприпас отличался от своего предшественника JASSM (AGM-158A) большей дальностью полёта: 980 км против 360 км. -XR стала третьим этапом программы, в рамках которого авиация сможет производить пуски ракет с большого расстояния (1600 км), не попадая под огонь вражеских систем ПВО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Продукция
F-18
JASSM
LRASM
Super Hornet
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Военные учения
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