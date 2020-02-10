Ушел от обстрела: как сирийский Airbus садился в Хмеймиме

Опубликована видеозапись посадки сирийского Airbus на авиабазе Хмеймим

Посадка уходившего от обстрела авиалайнера на авиабазе Хмеймим попала на видео. Камера зафиксировала, как Airbus A320 садится на посадочную полосу и улетает, когда Израиль прекратил наносить ракетные удары. Сообщается, что самолет чудом избежал попадания ракеты.

Экстренная посадка пассажирского самолета Airbus A320 на авиабазе Хмеймим была заснята на видео. Как сообщает РИА «Новости», камеры зафиксировали приземление лайнера.

Самолет успешно сел на взлетно-посадочной полосе российской авиабазы, а после прекращения ракетных ударов Израиля вылетел в направлении международного аэропорта Дамаска.

Отмечается, что самолет чудом избежал попадания израильской ракеты. Инцидент, напомним, произошел ночью четверга, 6 февраля. Авиакрыло истребителей F-16 ВВС Израиля нанесли внезапный удар восемью ракетами «воздух-земля» по пригородам сирийской столицы. В воздушное пространство Сирии израильские летчики не заходили.

В ходе отражения атаки сирийские войска применили зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны. В этот момент в районе дамасского аэропорта на посадку заходил Airbus A320, на борту самолета было 172 пассажира и члены экипажа. Благодаря реакции диспетчеров самолет успели увести из зоны поражения и направили на аэродром российской военной базы.

Однако без жертв не обошлось - ракетная атака Израиля, по данным Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека (расположен в Лондоне - «Газета.Ru»), унесла жизни восьми сирийских военнослужащих и 15 бойцов иранского экспедиционного корпуса, поддерживающего президента Сирии Башара Асада.

Израиль регулярно обстреливает территорию Сирии. В июле прошлого года ВВС Израиля нанесли ракетный удар по сельской местности возле Дамаска. В результате обстрела погибли четыре человека, среди них - один ребенок. Кроме того, 21 человек получил ранения. В начале июня Израиль совершил ракетную атаку на военные объекты в Сирии. Израильские военные заявляют, что удар был «возмездием» за два ракетных пуска, совершенных с сирийской территории в сторону подконтрольных ЦАХАЛ Голанских высот. В результате атаки три сирийских военнослужащих были убиты, еще семеро получили ранения.

Сирийские ракеты были направлены в сторону спорных Голанских высот, подконтрольных израильским властям. Ответный удар ВВС Израиля был на порядок масштабнее - истребители и боевые вертолеты обстреляли две артиллерийские батареи, ряд постов Сирийской арабской армии (САА) и батарею противовоздушной обороны, вооруженную советскими зенитно-ракетными комплексами С-75.

За день до этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказ о воздушных ударах по территории Сирийской арабской республики отдал «он лично». Кроме того, он провел совещание по вопросам безопасности после «сирийских обстрелов Голанских высот».

«В ходе совещания я дал указание Армии обороны Израиля принять решительные меры», - подчеркнул глава израильского правительства.

Нетаньяху добавил, что Израиль «не потерпит агрессии» в свой адрес и «с могучей силой» ответит на любое нападение. Он отметил в Twitter, что проводимая им политика «последовательная и он продолжит делать это для безопасности страны».

Российская авиабаза Хмеймим в Сирии также регулярно попадает в новости - в конце декабря ее атаковали сирийские боевики с помощью беспилотников. Удар был отражен ПВО авиабазы, в том числе - самоходным зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1». Позднее сообщалось, что

наводкой БПЛА занимались служащие военно-воздушных сил США, поскольку линия фронта, на которой расположены террористы, находится слишком далеко от баз.

Кроме того, в мае 2018 года на Хмеймиме произошла катастрофа транспортного самолета Ан-26, совершавшего челночный перелет из Хмеймима на авиабазу Кувейрас и обратно - без техосмотра в промежуточной точке. По уточненным данным, в авиакатастрофе транспортного самолета Ан-26 возле авиабазы Хмеймим погибли 39 человек. По данным Минобороны России, кроме прапорщиков, солдат и сержантов контрактной службы жертвами стали 26 офицеров и генерал-майор. На борту находились шесть членов экипажа, военные летчики.

При заходе на посадку самолет начало уводить в сторону, он упал и загорелся на апельсиновых плантациях возле Хмеймима. Очевидцы сообщают, что пилот «уводил самолет в сторону от застройки».

Иван Жуковский