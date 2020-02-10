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Интерфакс-АВН

ВВС Тайваня предприняли попытку перехвата военных самолетов материкового Китая

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Истребитель J-11B
Истребитель J-11B.
Источник изображения: militaryparitet.com

Гонконг. 9 февраля. ИНТЕРФАКС - Тайваньские ВВС в воскресенье предприняли попытку перехватить военные самолеты материкового Китая, которые совершили пролет в районе острова, сообщила военная администрация Тайваня

В распространенном администрацией заявлении говорится, что истребители J-11 и бомбардировщики H-6 ВВС КНР пролетели в районе канала Баши к югу от Тайваня.

"ВВС Тайваня использовали самолеты воздушной разведки и силы ПВО в соответствии с правилами боевой готовности", - говорится в сообщении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Тайвань
Продукция
J-11
Xian H-6
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