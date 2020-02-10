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ТАСС

В Иране намерены произвести запуск спутника "Зафар" 9 февраля

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Флаг Ирана
Флаг Ирана.
Источник изображения: REUTERS/Lisi Niesner

Министр информационно-коммуникационных технологий страны Мохаммад Джавад Азари Джахроми отметил, что это будет четвертой попыткой вывести спутник на околоземную орбиту

ТАСС, 9 февраля. Иранский спутник "Зафар" будет запущен 9 февраля. Об этом, как сообщило иранское агентство Fars, заявил в воскресенье министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми.

По его словам, "запуск спутника "Зафар" будет осуществлен сегодня ракетой-носителем "Симорг". "Иранский спутник должен быть выведен на орбиту в 530 км от Земли", - пояснил он.

Джахроми отметил, что сегодняшний запуск станет четвертой попыткой вывести спутник на околоземную орбиту. Три предыдущих запуска были неудачными.

В понедельник Джахроми заявил, что страна планирует вывести спутник "Зафар" до 7 февраля. Однако затем срок запуска был изменен. Отсрочка, как информировал иранский министр, была вызвана поиском оптимальных параметров, включая погодные и атмосферные условия.

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