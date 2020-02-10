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Военное обозрение

США строят новые военные базы в Сирии

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Источник изображения: topwar.ru

Американские военные в Сирии начали строительство еще двух новых баз на северо-востоке страны США вблизи нефтеносных месторождений. Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на сирийские источники.

По данным новостного агентства Anadolu, одна из военных баз строится в районе города Телль-Бирак в провинции Хасеке, строительная техника и стройматериалы американцы доставляют из соседнего Ирака. Вторую военную базу планируют создать на основе бывших курдских укреплений в Дейр-эс-Зоре, построенных для контроля нефтедобычи.

По имеющейся информации, постройка двух новых военных баз необходима американцам для блокировки пути российским военным в район Румелайн, являющийся одним из главных центров нефтедобычи в Сирии.

Отметим, что 90% нефти в Сирии добывается именно на восточном берегу Евфрата, где расположены самые богатые месторождения. В настоящее время все они находятся под контролем США и курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (СДС).

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будет обеспечивать защиту нефтяных месторождений от захвата террористами "Исламского государства" (запрещено в России) и будет готово нанести удар в ответ на попытки их захвата.

По данным российского Минобороны, США незаконно добывают нефть и вывозят ее за пределы Сирии для переработки, имея незаконный ежемесячный доход более 30 млн. долларов.

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Ирак
Россия
Сирия
США
Турция
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