Появились некоторые подробности переговоров Анкары и Москвы по Идлибу

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В Анкаре прошли переговоры представителей России и Турции, на которых стороны обсудили ситуацию, сложившуюся в последне время в сирийской провинции Идлиб. О некоторых подробностях переговоров сообщают турецкие СМИ.

Как сообщается, в Анкару прибыла российская делегация, возглавляемая замминистра иностранных дел Сергеем Вершининым, турецкую делегацию возглавил замглавы турецкого внешнеполитического ведомства Седат Онал. Переговоры шли около трех часов, о чем договорились стороны, официально не сообщается. Однако турецкие СМИ сообщили ряд подробностей прошедших консультаций.

По имеющейся информации, Турция настаивала на сохранении границ зоны деэскалации в провинции Идлиб и требовала от России оказать давление на официальный Дамаск, чтобы он до конца февраля отвел свои силы с завоеванных позиций в провинции и освободил всю зону.

Кроме того, Анкара предупредила Москву, что намерена решительно ответить на любые нападения сирийских правительственных сил на турецкие наблюдательные посты, расположенные в Идлибской зоне деэскалации.

О требованиях российской стороны и собирается ли их выполнять Турция, ничего не сообщается.

Ранее об угрозах Дамаску из-за проводимого в Идлибе наступления заявлял президент Турции Реджэп Тайип Эрдоган. Он пригрозил военным ударом по сирийской правительственной армии в случае продолжения наступления в провинции Идлиб.