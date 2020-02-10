Al Mayadeen (Ливан): войны новых поколений. Зачем?

Война пятого поколения — это борьба за информацию, считает американский генерал Винсент Стюарт. В статье рассказывается о новейших технологиях пространственной и временной манипуляций, созданию чувства бесполезности у противника, а также использовании биологического оружия. Но главный вопрос, который волнует автора, — зачем?

Перед нами два важных события. Первое - это появление империи, стремящейся к гегемонии, а другое - начало краха этой односторонней гегемонии, которую империя пытается сохранить.

Войны - это войны, так как человек всегда знал, что должен силой подчинить врага, идет ли речь о применении военной мощи или психологического и экономического давления, о котором 2500 лет назад в своей книге "Искусство войны" писал китайский генерал Сунь Цзы: "Искусство войны заключается в том, чтобы покорить врага без боя".

Жесткая и мягкая силы на протяжении веков зависели от инструментов, а инструменты определяют теории и технологии, степень развития науки и практики. При этом рычаги мягкой силы, как и военной мощи могут пересекаться в зависимости от условий конфликта.

В 1989 году мир услышал треск Берлинской стены, олицетворявший окончательный крах восточного блока. В то же время это событие означало американскую победу в мягкой войне, которая закончилась появлением нового мирового порядка. В его основу легли три элемента. Политический выражался в гегемонии американского унилатерализма, экономический - в создании глобализированного рынка, а коммуникационный зиждился на силе СМИ. Второй и третий элемент обеспечивали сохранение первого и вменяли формирующейся империи необходимость вести войны и нести издержки. Впервые о новом термине "войны четвертого поколения" мы узнали из статьи американского военного эксперта Уильяма Линда (William Lind). Он был частью команды, разработавшей этот термин и опубликовавшей свои предложения в похожей статье в 2004 году после сопровождения американских военных, воевавших в Афганистане.

В 2017 году появились признаки краха одностороннего подхода американской империи, начавшей поиск рычагов для его предотвращения. 13-16 августа 2017 года в городе Сент-Луис (штат Миссури) Разведывательное управление министерства обороны США (DIA) провело конференцию под названием "Разведывательная информационная система МО в мире" ("Беспроводная связь, видеоконференции, управление развитием компьютерных технологий"). Как отметил директор агентства генерал Винсент Стюарт (Vincent Stewart), Америка готовится к войне пятого поколения. Он сказал: "Очень часто мы оказываемся в состоянии войны, ведущейся без прямого применения кинетического оружия для воздействия на противника. Война пятого поколения (Fifth warfare generation) - это не сражение с использованием какой-то боевой техники, как, например, истребители F-35, а борьба за информацию".

Помимо Линда и Стюарта есть много других экспертов, включая членов рабочих групп Пентагона. Так, военный аналитик Рэй Берман (Ray Berman), посвятил свое исследование "планам пространственных и временных манипуляций и созданию чувства бесполезности у противников", в то время как исследователь Томас Брент (Brent Thomas) в 2003 году сосредоточился на "нарушениях сознания" и применении биологического оружия.

Таковы понятия и теории, разрабатываемые американскими военными экспертами, в связи с чем напрашивается важный вопрос - зачем?

Для нас имеют большое значение два события. Первое - это появление империи, стремящейся к гегемонии, а другое - начало краха этой односторонней гегемонии, которую империя пытается сохранить.

Первоначально Соединенные Штаты Америки знали, что глобализация столкнется с тремя угрозами: противники из числа отверженных государств, набирающие силу державы и союзники. В первую группу входят все страны и движения сопротивления из арабского мира и других мусульманских стран, страны Южной Америки и некоторые азиатские государства. Вторая группа возглавляется Китаем и Россией и включает формирующиеся глобальные блоки. Наконец, третья группа представляет собой Европейский Союз.

Некоторые войны были необходимы для установления нового миропорядка, однако нет возможности бороться со всеми этими угрозами при помощи военной мощи. В этом случае очевидна необходимость появлений войн новых поколений для ослабления или подчинения противников. Так появились войны четвертого поколения, а затем они превратились в войны пятого поколения, так как военные интервенции в Афганистане и Ираке завершились провалом, который Соединенные Штаты не могли позволить себе в третий раз. Экономика бы не выдержала таких материальных затрат, а общество - человеческих жертв. А правящая интеллигенция не выдержала бы ни того, ни другого, так как это может лишить ее власти. Тем самым миновала привычная необходимость предвосхищать и сопровождать военные действия мягкой и психологической войной, а также пропагандой, а последние стали альтернативой применению военной мощи.

Что касается данной альтернативы, власть империи теперь зависит от ее прогресса в овладении новым оружием - коммуникационными технологиями и информацией. Глобализация способствует распространению технологий и информации, так что средства коммуникации стали, как сказал выдающийся теоретик Бжезинский, "главным инструментом глобального доминирования".

Мы можем говорить о двух важным этапах развития концепций войн нового поколения. Первый этап - это югославская война, в которой была применена опасная стратегия. Это некий симбиоз между войной четвертого поколения и традиционной войной в ходе народного протеста, с одной стороны, и бомбардировки стран НАТО, с другой. Четко проявилась роль так называемых неправительственных организаций гражданского общества и ненасильственных цветных революций, начатых студентами Белградского университета. По прошествии этих событий обнаружилась тесная связь их участников с ЦРУ, и была создана организация "Отпор", ставшая примером ненасильственных цветных революций, которые, как лесной пожар, охватили один континент за другим, но исключительно в американских интересах. Они даже заявляют, что конечной целью после расколотых государств являются Россия и Китай. Параллельно с этим, пусть тайно, но осуществляется вербовка и поддержка терроризма через целый ряд террористических подрывных организаций, а не только через "Исламское государство" (группировка запрещена в РФ -прим. ред.).

Вторым этапом стала война в Афганистане. Хотя американские СМИ и спецслужбы сыграли свою роль, Вашингтон, особенно в Тора-Бора, ждал сюрприз. Уильям Линд, сопровождавший армию, сказал, что неожиданностью стал недостаток знаний об особенностях страны. Наряду с этим недостаточно внимания американцы уделили важности культурно-психологического захвата страны, чтобы сломить его народ.

Эта особенность еще больше проявилась ​​в войне в Ираке. Здесь была необходима подавляющая мощь (но после окончания осады), а также появление коллаборационистов. Во время осады и после оккупации основное внимание уделялось культурно-психологическому захвату и изучению географических и демографических особенностей страны. Линд считает время казни Саддама Хусейна психологическим ударом по тем, кто участвовал в сопротивлении.

В 2006 году американский исследователь должен был проанализировать ситуацию и больше сосредоточиться на культурном и коммуникационном проникновении в страну. Джону Роббу, пилоту из подразделения по спецоперациям армии США, было поручено выявить разницу между партизанской войной и войнами четвертого поколения. Нужно было сосредоточиться на культурных факторах мощи противника, превратить их в слабые места, чтобы с легкостью атаковать и наносить большой урон.

Здесь стоит отметить два обстоятельства. Первый относится к роли крупных специалистов в сфере коммуникаций в Соединенных Штатах, служивших Пентагону. Во время Второй Мировой войны Гарольд Лассуэлл был руководителем Отдела по изучению военных коммуникаций, а в 1950-х и 1960-х годах начались партизанские войны против американского империализма в нескольких регионах мира, особенно в Латинской Америке и Азии (например, во Вьетнаме).

В тот день Пентагон поручил Этель де Сула разработать первую коммуникационную стратегию для борьбы с такого рода мятежами. Ее назвали Counter-insurgincy, что в переводе значит "борьба с повстанцами". Авторы не хотели использовать слово "революция" с ее положительным значением.

С другой стороны военным было необходимо разработать новый план - войны четвертого поколения, который превратился в план войны пятого поколения, основанный на информационных технологиях и пропаганде. Генерал Стюарт выделил следующие ее характеристики:

- Методы подавления врагов и лишения их способности противостоять, выходящие за рамки традиционных форм военной деятельности.

- Многие из целевых стран даже не сомневаются, что на самом деле против них ведут войну, поскольку агрессор делает все возможное, чтобы создать контекст, необходимый для уничтожения цели.

- Разработка надежных компьютерных систем и сетей в Соединенных Штатах Америки, а также соответствующих систем для обеспечения их безопасности.

- Эти системы и сети должны быть готовы к соответствующим маневрам в ответ на действия врагов Соединенных Штатов. Тогда технологический сектор будет занимать достойное место на службе государства.

В 2009 году Организация Североатлантического договора представила стратегические концепции войн четвертого и пятого поколений. Россияне придали этому большое значение и провели по данному вопросу специальную конференцию в Министерстве обороны под названием "Политические и военные аспекты европейской безопасности". Участники обсуждали события на Украине и в Грузии, не забыв при этом об "арабской весне".

В 2012 году американский профессор Макс Мэнворинг (Max Manwaring) провел семинар в Институте исследований национальной безопасности Израиля, на котором отметил: "Война - это принуждение. Насильственное, как мы привыкли, или ненасильственное, подобно войнам нового поколения. Для создания слабого, истощенного государства, которое уязвимо для внешнего воздействия, хороши все средства. Если вы все сделаете хорошо и используете граждан вражеского государства, ваш враг проснется мертвым".

Что касается второго и заключительного замечания, то это то, что успех этих стратегий не является предрешенным. Этого не случится, если мы их не проигнорируем и будем всячески изучать, а также проверять наши знания на практике, чтобы перейти к поиску возможностей для увеличения собственной мощи и противостояния врагу.

Как пишут в "Уолл стрит джорнал" два американских журналиста, в США жесткой критике подвергаются те, кто продает руководству планы, утверждающие, что американцы способны добиться цели в течение 24 часов, ведь пример Венесуэлы доказал обратное. Как напомнили журналисты, Соединенные Штаты изобрели ядерное оружие, но не смогли его монополизировать.

Хаят аль-Хувет Атыйа (حياة الحويك عطية)