Baltnews (Эстония): арктический «Рыцарь». Россия придумала новую боевую машину пехоты для сухопутных войск

Бойцы отряда специального назначения МВД Чеченской Республики во время учений в районе Северного полюса.

Сухопутные войска в Артике будут оснащены специальными боевыми машинами пехоты "Рыцарь". Чего особенного стоит ожидать от них, разбиралось эстонское издание.

Сухопутные войска в Артике будут оснащены специальными боевыми машинами пехоты "Рыцарь". Чего особенного стоит ожидать от них?

Об обеспечении сухопутных войск Арктики новыми боевыми машинами пехоты (БМП) "Рыцарь" рассказал заместитель министра обороны России Алексей Криворучко. Информация была опубликована в журнале "Радиоэлектронные технологии".

"В целом перевооружению Сухопутных войск уделено большое внимание. Достаточно отметить, что на этот вид Вооруженных сил пришлась четвертая часть всего финансирования ГПВ-2020. Это позволило получить модернизированные танки Т-90АМ, Т-80БВМ, Т-72Б3М, БМП-2М "Бережок", БМП-3М, БТР-82М, новые танки Т-14 "Армата", боевые машины пехоты "Курганец-25", "Бумеранг" и арктические "Рыцарь", - рассказал замминистра.

Официальной информации о "начинке" "Рыцаря" пока нет. Однако машина, по отдельным сообщениям, должна стать основной боевой силой в Артике. Сейчас эту миссию исполняют советские многоцелевые транспортеры-тягачи легкие бронированные (МТ-ЛБ).

Известно, что у БМП "Рыцарь" будет газотурбинный двигатель и электротрансмиссия. По сообщениям отдельных источников, боевая машина пехоты "Рыцарь" создается ОАО "Специальное конструкторское бюро машиностроения".

Мощность двигателя боевой машины пехоты будет превышать 400 лошадиных сил, а масса составит больше 20 тонн. Первая попытка создать БМП с газотурбинным двигателем и электротрансмиссией была предпринята еще в 2009-2010 годах.

Сейчас в России разрабатывается четыре БМП: на платформах "Армата", "Курганец-25", колесный "Бумеранг" и арктический "Рыцарь". Кроме этого, активно используются БМП-2 и БМП-3.