Войти
ИноСМИ

Baltnews (Эстония): арктический «Рыцарь». Россия придумала новую боевую машину пехоты для сухопутных войск

619
0
0
Бойцы отряда специального назначения МВД Чеченской Республики во время учений в районе Северного полюса
Бойцы отряда специального назначения МВД Чеченской Республики во время учений в районе Северного полюса.
Источник изображения: © РИА Новости, Валерий Мельников

Сухопутные войска в Артике будут оснащены специальными боевыми машинами пехоты "Рыцарь". Чего особенного стоит ожидать от них, разбиралось эстонское издание.

Сухопутные войска в Артике будут оснащены специальными боевыми машинами пехоты "Рыцарь". Чего особенного стоит ожидать от них?

Об обеспечении сухопутных войск Арктики новыми боевыми машинами пехоты (БМП) "Рыцарь" рассказал заместитель министра обороны России Алексей Криворучко. Информация была опубликована в журнале "Радиоэлектронные технологии".

"В целом перевооружению Сухопутных войск уделено большое внимание. Достаточно отметить, что на этот вид Вооруженных сил пришлась четвертая часть всего финансирования ГПВ-2020. Это позволило получить модернизированные танки Т-90АМ, Т-80БВМ, Т-72Б3М, БМП-2М "Бережок", БМП-3М, БТР-82М, новые танки Т-14 "Армата", боевые машины пехоты "Курганец-25", "Бумеранг" и арктические "Рыцарь", - рассказал замминистра.

Официальной информации о "начинке" "Рыцаря" пока нет. Однако машина, по отдельным сообщениям, должна стать основной боевой силой в Артике. Сейчас эту миссию исполняют советские многоцелевые транспортеры-тягачи легкие бронированные (МТ-ЛБ).

Известно, что у БМП "Рыцарь" будет газотурбинный двигатель и электротрансмиссия. По сообщениям отдельных источников, боевая машина пехоты "Рыцарь" создается ОАО "Специальное конструкторское бюро машиностроения".

Мощность двигателя боевой машины пехоты будет превышать 400 лошадиных сил, а масса составит больше 20 тонн. Первая попытка создать БМП с газотурбинным двигателем и электротрансмиссией была предпринята еще в 2009-2010 годах.

Сейчас в России разрабатывается четыре БМП: на платформах "Армата", "Курганец-25", колесный "Бумеранг" и арктический "Рыцарь". Кроме этого, активно используются БМП-2 и БМП-3.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Эстония
Продукция
Армата
БМП-2
БМП-2М
БМП-3
БМП-3М
БТР-82
Бумеранг
Курганец-25
МТ-ЛБ
Рыцарь АБМП
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-90 "Владимир"
Компании
КБМ
Минoбороны РФ
СКБМ Курган
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
Арктика
ГПВ-2020
Похожие новости
04.02.2020
Алексей Криворучко сообщил об основных направлениях перевооружения ВС РФ
03.02.2020
Алексей Криворучко о реализации Государственных программ вооружения
20.06.2018
"Евросатори" в пользу Америки
19.12.2017
В 2017 году должны быть серийно модернизированы первые десять танков Т-80БВ
30.09.2013
«Тракторные заводы» выкатились на RAE-2013
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.02 01:05
  • 12
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков
  • 11.02 00:48
  • 7
Асимметричный флот
  • 10.02 23:35
  • 237
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 10.02 20:48
  • 1
Белоруссия готовится к войне с оглядкой на Украину
  • 10.02 20:37
  • 1
Ни денег, ни оружия: Украина требует от США $30 млн
  • 10.02 20:27
  • 1
Что оружейная выставка Defexpo India 2020 принесла России
  • 10.02 20:14
  • 1
Элиту террористов уничтожили с помощью разведданных ВКС
  • 10.02 19:28
  • 40
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 10.02 19:19
  • 7
БМП Т-15 "Армата" вооружат новым боевым модулем к параду Победы
  • 10.02 18:59
  • 24
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 10.02 18:49
  • 7
Борисов рассказал о проблемах при госзакупках электроники
  • 10.02 18:45
  • 2
Белновости (Белоруссия): завершены госиспытания российского танка Т-90М. Что известно о новой машине
  • 10.02 17:48
  • 34
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 10.02 17:15
  • 4
«Армата» забуксовала?
  • 10.02 17:06
  • 39
Коронавирус поразил китайские ракеты