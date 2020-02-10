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Военно-промышленный курьер

Турецкая «прокси-война» на два фронта

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Источник изображения: vpk-news.ru

Наступление САА на Идлиб рушит планы Эрдогана в Ливии

За годы кровавой сирийской трагедии турецкий лидер Реджеп Эрдоган в совершенстве освоил все тонкости прокси-войны, позволяющие решать его экспансионистские устремления по «возрождению Османской империи» с минимальными потерями.

В качестве «пушечного мяса», обеспечивающего наступательные операции и контроль захваченных территорий, турецкие военачальники используют банды разноплеменных джихадистов. 

Турецкие ВС осуществляют их координацию, обеспечивают их воздушным и артиллерийским прикрытием. Невысокая боевая ценность этих экстремистов компенсируется их обилием. Эти люди, которым, теперь деваться некуда, скопились в лагерях на юге Турции и на подконтрольных Анкаре территориях на севере Сирии в великом множестве.

Поскольку эти формирования формально не входят в структуру турецкой армии, их можно использовать и для грязной (вроде этнических чисток) или слишком рискованной (нападения на американцев или россиян) работы. А в случае необходимости от них можно отказаться.

Еще одним плюсом для Анкары является то, что использование этих «пассионариев» в боевых действиях приводит к сокращению их «поголовья», не допуская создания опасной для самой Турции их критической массы.

Так что нет ничего удивительного в том, что, нацелившись теперь и на Ливию, Эрдоган решил и там задействовать этот ресурс. В настоящий момент в Ливии в формированиях правительства национального согласия под руководством Файеза Сараджа, действующих против армии маршала Халифы Хафтара, находится до 4 000 наемников, переброшенных турецкими ВВС из Сирии.

Агентство Associated Press сообщило, что по данным источников в руководстве формированиями ПНС, среди этих «диких гусей», как минимум несколько десятков членов запрещенных в России террористических группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида». Эта информация находит подтверждение и в стане сторонников Хафтара, которые говорят, что по их данным среди сирийских наемников не менее 130 человек принадлежат к этим группировкам.

Впрочем, практически все указанные наемники входили в состав тех или иных террористических группировок, просто на Западе или в Турции они позиционировались, как «умеренные».

По сообщению АР, со ссылкой на высокопоставленное лицо в Триполи, турки начали завозить террористов в августе минувшего года, и первоначально они вместе с турецкими инструкторами готовили боевиков ПНС. После обострения ситуации, их бросили на фронт.

Но их участие в боевых действиях не особенно помогло формированиям ПНС, и турки готовились значительно увеличить контингент террористов в Ливии, перебросив из Сирии новую порцию «пушечного мяса».

Начавшееся в Идлибе наступление САА на последний оплот террористов, серьезно нарушило эти планы. Теперь боевиков из этой сирийской провинции не отправишь, а напротив, они сами нуждаются в немедленном усилении, чтобы удержать земли, на которые у Анкары большие планы.

В общем, Турция, благодаря непомерным аппетитам своего лидера, получила все прелести войны на два фронта, пусть даже и пока в режиме «прокси».

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",

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