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Каспийская флотилия снова получила береговой ракетный комплекс «Бал»

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Как сообщила пресс-служба Южного военного округа, 30 января 2020 года в Республике Дагестан состоялась торжественная передача берегового ракетного комплекса (БРК) "Бал" Каспийской флотилии. БРК "Бал" предназначен для береговой обороны мест постоянной дислокации кораблей, обеспечивающих безопасность в акватории Каспийского моря и сухопутных подразделений Каспийской флотилии.

Боевые машины берегового подвижного противокорабельного ракетного комплекса 3К60 "Бал" (без транспортно-пусковых контейнеров ракет 3М24) из состава 51-го отдельного берегового ракетного дивизиона Каспийской флотилии. Каспийск, 02.02.2020 (с) РГВК "Дагестан" / www.rgvktv.ru

Со стороны bmpd напомним, что в советское время в составе Каспийской флотилии существовал 168-й отдельный учебный береговой ракетный дивизион, оснащенный береговыми подвижными ракетными комплексами 4К44 "Редут", с дислокацией в Джафара (Туркменская ССР), однако он был расформирован в 1990 году. В 1993 году в Астрахани уже в составе Каспийской флотилии ВМФ России был сформирован 847-й отдельный береговой ракетный дивизион, также с комплексами "Редут", который, однако, был расформирован в 2005 году.

В 2010 году в Каспийске в составе Каспийской флотилии был сформирован 46-й отдельный береговой ракетный дивизион, получивший первые серийные береговые подвижные противокорабельные ракетные комплексы 3К60 "Бал" (две батареи по четыре пусковые установки). В апреле 2012 года 46-й дивизион провел первые ракетные стрельбы. Однако в марте 2014 года он был переброшен в Крым, где в итоге и остался, войдя в состав сформированной в Крыму в декабре 2014 года 15-й отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота.

Теперь в Каспийске в составе Каспийской флотилии сформирован новый 51-й отдельный береговой ракетный дивизион, оснащенный новым комплектом берегового подвижного противокорабельного ракетного комплекса 3К60 "Бал".

Видео (с) РГВК "Дагестан":

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