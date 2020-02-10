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Американские операторы БЛА признают, что они хуже нацистов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Бывший американский военнослужащий, оператор беспилотников Брэндон Брайант уволился из Вооруженных сил США, потому что чувствовал себя убийцей мирных граждан. Он рассказал об этом британскому изданию «Индепендент».

Брайнт дистанционно управлял БЛА «Хищник», нанося удары по целям, находившимся за много тысяч километров от его рабочего места на объекте Пентагона вблизи Лас-Вегаса в штате Невада. Военнослужащий вспоминает, как однажды после попадания выпущенной им ракеты «Адский огонь» в здание оттуда выбежал ребенок. Когда после просмотра записи он доложил начальникам об увиденном, ему сказали: «Это чертова собака, сбрасывай». 

После данного случая Брайант ушел из армии и начал выступать против применения дронов. По его оценке, во время пребывания в ВВС он непосредственно участвовал в убийстве 13 человек, а эскадрилья, в которой он служил, обстреляла 1626 целей, уничтожая женщин и детей.

Брайант как-то увидел, как умирал вследствие его действий человек, как он истекает кровью, как тело жертвы холодело на экране тепловизора.

«Это изображение... все еще в моей голове. Всякий раз, когда я думаю об этом, это все равно причиняет мне боль. Когда я нажал на курок, я понял, что это неправильно. Когда ударил, я понял, что в душе я стал убийцей», – поведал Брайант. Другие операторы поздравили коллегу с «первой кровью».

По мнению Брэндона Брайанта, американские военные «хуже нацистов».

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Страны
Великобритания
США
Проекты
БПЛА
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