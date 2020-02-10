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Военно-промышленный курьер

Ядерная бомба в 1,6 мегатонн до сих пор держит в напряжении побережье США

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Источник изображения: vpk-news.ru

По количеству инцидентов с ядерным оружием США занимает первое место с большим отрывом от многих стран мира. И по халатности с оружием Соединенные Штаты, вероятно, уступают только армии новой Украины.

Хотя в вопросах самоуничтожения у Америки надо еще поучиться.

Примерно в эти дни, но только в 1958 году, бомбардировщик B-47 столкнулся с истребителем F-86 над островом Тайби в американском штате Джорджия, в 25 км на юго-восток от Саванны. 

Истребитель был утерян, а бомбардировщик получил серьезные повреждения. Экипаж принял решение  аварийно сбросить в океан находящуюся в бомбовом отсеке водородную бомбу Mark-15. 

Усиленные поиски, которые велись до середины 1958 года, ничего не дали. Пентагон считает, что бомба до сих пор лежит где-то недалеко от побережья под пятиметровым слоем грунта. Так или нет, но данная зона до сих пор считается «закрытой» территорией.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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