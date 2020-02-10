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Элиту террористов уничтожили с помощью разведданных ВКС

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Источник изображения: vpk-news.ru

Элитный отряд террористов «Ансар аль-Таухид», являющийся частью «Хайят Тахри аш-Шам» (запрещено в РФ), был полностью уничтожен артиллерией ВС САР, которая прицельно отработала по координатам, предоставленным российской авиагруппой в Сирии.

Подразделение боевиков из восьми человек во главе с известным командиром Обада Абу Джафаром планировало совершить вылазку в занимаемый сирийской армией город Серакиб, однако, в районе поселка Найнава их засек российский беспилотник.

Артиллеристы сирийской армией незамедлительно открыли огонь по указанным координатам, полностью уничтожив отряд. Немного позже в указанный район прибыла российская авиация, однако, к тому моменту вся работа была уже сделана.

Free News отмечает, что вылет был не совсем напрасным, так как, находясь в воздухе,  пилоты получили новое задание. Они отправились в район поселка Дадик, где исламисты «Хайят Тахрир аш-Шам» пытались прорваться к Серакибу.

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Страны
Россия
Сирия
Проекты
БПЛА
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1 комментарий
№1
10.02.2020 20:14
Зачет, молодцы!
0
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