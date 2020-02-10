Элиту террористов уничтожили с помощью разведданных ВКС

Элитный отряд террористов «Ансар аль-Таухид», являющийся частью «Хайят Тахри аш-Шам» (запрещено в РФ), был полностью уничтожен артиллерией ВС САР, которая прицельно отработала по координатам, предоставленным российской авиагруппой в Сирии.

Подразделение боевиков из восьми человек во главе с известным командиром Обада Абу Джафаром планировало совершить вылазку в занимаемый сирийской армией город Серакиб, однако, в районе поселка Найнава их засек российский беспилотник.

Артиллеристы сирийской армией незамедлительно открыли огонь по указанным координатам, полностью уничтожив отряд. Немного позже в указанный район прибыла российская авиация, однако, к тому моменту вся работа была уже сделана.

Free News отмечает, что вылет был не совсем напрасным, так как, находясь в воздухе, пилоты получили новое задание. Они отправились в район поселка Дадик, где исламисты «Хайят Тахрир аш-Шам» пытались прорваться к Серакибу.