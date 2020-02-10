На Кубани "Стрижи" впервые показали фигуры высшего пилотажа

Авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи" первый раз в 2020 году провели на Кубани воздушный показ на самолетах МиГ-29 УБ. На выступлении побывал корреспондент "РГ".

Летчики ВКС продемонстрировали одиночный, групповой, парный и встречный пилотажи. Жителям и гостям были также показаны соло-пилотаж на форсажном режиме работы авиационных двигателей, выполнение комплекса фигур высшего пилотажа и перестроения в различные фигуры составе шести экипажей, а также наиболее зрелищных элементов, включая групповые "петли Нестерова", "синхронные "бочки", "колокол", "встречный роспуск" и "зеркало".

Зрелищное выступление совместили с празднованием 80-летие Тихорецкой учебной авиационной базы Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им.А.К. Серова. На военном аэродроме "Тихорецк" собрались летчики, инженерный состав и их семьи.

Авиационная учебная база имеет большую историю. Формирование полка началось в конце февраля 1940 года на аэродроме Мокрое в г. Запорожье и было возложено на командование 7-ой Дальнебомбардировочной бригады. Основой комплектования летной части послужили две дальневосточные авиационные эскадрильи с самолетами И-16 последней модификации. Первое боевое крещение 131-й авиаполк получил в походе Красной Армии в Бессарабии и Северной Буковине летом 1940 г.

На праздновании юбилея базы к присутствующим обратился старший летчик пилотажной группы "Стрижи" Вадим Демин. Он приветствовал личный состав учебного авиаполка:

- Нам очень приятно показать первый в этом году воздушный показ лучшей в мире пилотажной группы из подмосковской Кубинки своим коллегам, откуда многие из нас получили дорогу в Небо. Мы вновь оказались на своей малой Родине.

После торжественного построения для гостей мероприятия на месте проведения акции были развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту, агитационные пункты учебных заведений ВКС, полевая кухня, а также выставка авиационной техники, летного обмундирования и специальной техники поисково-спасательных авиационных подразделений.

Справка "РГ"

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков им.А.К. Серова единственное учебное заведение в России, осуществляющее подготовку военных летчиков. Всего за годы его существования было подготовлено более 27 тысяч авиационных специалистов (более 18 тысяч летчиков), в том числе более 15 тысяч для армий 67 стран мира.