В медучреждениях Минобороны создали запас противовирусных препаратов

Кроме того, создан запас специальных средств транспортировки инфекционных больных, дезинфекционных средств и аппаратуры

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ сообщило о целенаправленной работе по профилактике заболеваемости личного состава в целях предупреждения сезонного обострения вирусных инфекций в Вооруженных силах.

"В госпиталях, амбулаторно-поликлинических подразделениях и медицинских подразделениях воинских частей создан запас лекарственных и профилактических средств, в том числе противовирусных препаратов, специальных средств транспортировки инфекционных больных, дезинфекционных средств и аппаратуры", - отмечается в субботнем сообщении.

По данным Минобороны, особое внимание уделено подготовке военно-медицинских организаций. В случае выявления или поступления инфекционного больного определен алгоритм действий медперсонала. Проводятся практические тренировки с врачами и средним медицинским персоналом по диагностике и лечению, проведению дезинфекционных мероприятий и соблюдению противоэпидемического режима в медицинских организациях.

В центрах государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны ведется круглосуточный мониторинг эпидемиологической обстановки. Для оперативного реагирования и проведения профилактических мероприятий в постоянной готовности находятся подвижные санитарно-эпидемиологические группы, включающие врачей-эпидемиологов и военных вирусологов, говорится в сообщении.