Разработка атомного эсминца «Лидер» отложена на неопределенное время

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Проектные работы перспективному атомному эсминцу для Военно-морского флота России фактически остановлены. Об этом сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на два информированных источника в военно-морских НИИ и КБ.

По информации издания причиной сдвига работ вправо стало отсутствие выделяемых средств и перенос сроков начала работ на более позднее время. При этом работы в инициативном порядке по проекту продолжаются.

Существенных средств на создание эсминца пока не выделяют ни Северному проектно-конструкторскому бюро, ни Крыловскому государственному научному центру. Однако предприятия продолжают определенные работы в инициативном порядке

- заявил один из источников издания.

По словам источника, в Крыловском центре создается перспективный концептуальный облик корабля с учетом достижений военно-морской науки, а в Северном ПКБ - эскизное проектирование "конкретного" эсминца, с возможностями установки уже разработанного или перспективного вооружения, а также отталкиваясь от возможностей российских судостроительных заводов.

Перспективный атомный эсминец сейчас даже не обсуждается, это далекое будущее. (...) К работам планируют вернуться позже, чтобы не перепрыгивать от фрегатов водоизмещением в 5400 тонн к эсминцам водоизмещением 19 000 тонн

- приводит издание заявление отраслевого источника.